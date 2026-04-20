Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026

Esta semana encerrará um ciclo de amadurecimento emocional e iniciará uma fase mais prática. O baralho cigano mostra colheitas proporcionais às escolhas feitas. Segundo o mestre Ravi Vidya, tudo retornará na medida da consciência.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Áries
A carta “O Sol” indica vitória e clareza. Os caminhos se abrirão nesta semana. No amor, haverá energia positiva. No trabalho, virá o reconhecimento.
Touro
A carta “A Âncora” reforça a segurança. A estabilidade crescerá nesta semana. No amor, será necessário firmeza. No trabalho, haverá constância.
Gêmeos
A carta “A Carta” indica notícias. Com isso, algo importante se confirmará nesta semana. No amor, haverá comunicação. No trabalho, surgirão propostas.
Câncer
A carta “O Coração” destaca o afeto. As emoções estarão equilibradas nesta semana. No amor, haverá conexão. No trabalho, haverá empatia.
Leão
A carta “O Anel” indica compromisso. Assim, as relações se definirão nesta semana. No amor, haverá união. No trabalho, haverá acordos.
Virgem
A carta “O Trevo” revela sorte. Surgirão oportunidades rápidas nesta semana. No amor, haverá leveza. No trabalho, haverá chances.
Libra
A carta “A Justiça” pede decisão. Será necessário posicionamento nesta semana. No amor, haverá equilíbrio. No trabalho, será necessário estratégia.
Escorpião
A carta “O Caixão” indica fim de ciclo. Haverá uma transformação inevitável nesta semana. No amor, será necessário desapego. No trabalho, ocorrerão mudanças.
Sagitário
A carta “O Cavaleiro” indica avanço. Haverá um movimento positivo nesta semana. No amor, surgirão novidades. No trabalho, haverá progresso.
Capricórnio
A carta “A Montanha” mostra desafios. Com isso, será preciso persistência nesta semana. No amor, será necessário ter paciência. No trabalho, haverá superação.
Aquário
A carta “A Chave” revela solução. Os caminhos se abrirão nesta semana. No amor, haverá clareza. No trabalho, haverá sucesso.
Peixes
A carta “A Cruz” fala de aprendizado. Será uma semana de crescimento espiritual. No amor, haverá maturidade. No trabalho, haverá responsabilidade.
Por Ravi Vidya
O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.