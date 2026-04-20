Feriado é sinônimo de descanso, reunião com quem se gosta e muita comida gostosa melhor ainda sem aquela maratona exaustiva diante do fogão. Com os petiscos práticos certos, é possível montar uma mesa farta, saborosa e bonita em pouquíssimo tempo, sobrando energia para curtir cada momento.

A seguir, confira como preparar 4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado!

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1. Rolinhos de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento

1/2 xícara de chá de cream cheese

1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos pequenos

sem sementes e cortado em cubos pequenos 2 colheres de sopa de dill

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio e pincele com azeite de oliva. Grelhe as fatias de abobrinha dos dois lados até ficarem macias e levemente douradas. Reserve. Depois, em uma tigela, misture o cream cheese com o dill e o sal até formar um creme homogêneo. Espalhe uma pequena quantidade do creme sobre cada fatia de abobrinha, adicione alguns pedaços de tomate e enrole formando rolinhos. Disponha os rolinhos em um prato e finalize com mais dill por cima. Sirva em seguida.

2. Bolinho assado de milho-verde com queijo

Ingredientes

3 xícaras de chá de milho-verde cozido

cozido 2 ovos

1 xícara de chá de queijo ralado

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o milho-verde, o ovo, o leite, o queijo, a farinha de trigo, o azeite de oliva e o sal até formar uma massa cremosa. Distribua em pequenas porções em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

Mini-hambúrgueres de frango (Imagem: Natasha Breen | Shutterstock)

3. Mini-hambúrgueres de frango

Ingredientes

300 g de frango cozido e desfiado

6 pães pequenos com gergelim

1 xícara de chá de folhas de manjericão

150 g de queijo muçarela fatiado

1 xícara de chá de requeijão cremoso

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o frango desfiado. Tempere com sal e misture até aquecer bem e dourar levemente. Reserve. Depois, corte os pães ao meio e aqueça rapidamente em uma frigideira em fogo médio. Na base do pão, coloque uma porção de frango desfiado, adicione o queijo, uma colher de requeijão e finalize com folhas de manjericão. Feche com a outra metade do pão e sirva em seguida.

4. Dadinho de tapioca com queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de tapioca granulada

1 xícara de chá de leite quente

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a tapioca, o leite quente, o queijo e o sal até formar uma massa firme. Espalhe em uma forma untada com óleo e leve à geladeira por cerca de 1 hora até firmar. Depois, corte em cubos e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.