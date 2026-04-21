InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

A terça-feira será um dia que mistura impulso com sabedoria e pedirá consciência aos nativos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A terça-feira será um dia que mistura impulso com sabedoria e pedirá consciência aos nativos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A terça-feira trará uma energia de movimento, novos começos e amadurecimento emocional. Algumas cartas do Tarot indicarão oportunidades inesperadas e expansão, enquanto outras apontarão a necessidade de paciência, organização e escuta interior. O dia tenderá a unir impulso e sabedoria, pedindo ação consciente e presença em cada escolha.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries Rainha de Paus

Símbolos de áries em um ícone redondo na cor cinza azulado
O dia favorecerá a atitude, a criatividade e o posicionamento firme do ariano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Confiança, magnetismo e liderança marcarão a terça-feira, conforme a carta “Rainha de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme. Você poderá se destacar naturalmente.

Touro O Louco

Símbolos de touro em um ícone redondo na cor cinza azulado
O taurino sentirá mais coragem para começar algo diferente (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Novo ciclo e liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto, mas evite a impulsividade.

Gêmeos Rei de Copas

Símbolos de gêmeos em um ícone redondo na cor cinza azulado
O dia favorecerá a maturidade, a sensibilidade e o controle do geminiano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” indica que o equilíbrio emocional estará em alta. O dia favorecerá maturidade, sensibilidade e controle diante de situações delicadas.

Câncer A Sacerdotisa

Símbolos de câncer em um ícone redondo na cor cinza azulado
A intuição do canceriano estará em alta (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Intuição em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão Pajem de Espadas

Símbolos de leão em um ícone redondo na cor cinza azulado
Algo poderá ser revelado ou descoberto pelo leonino (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” aponta para curiosidade e novas informações. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Observe antes de agir.

Virgem 10 de Paus

Símbolos de virgem em um ícone redondo na cor cinza azulado
O virginiano deverá ter cuidado com a sobrecarga de tarefas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta do tarot “10 de Paus” pede cuidado com a sobrecarga. Você pode estar acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.

Libra A Roda da Fortuna

Símbolos de libra em um ícone redondo na cor cinza azulado
O dia do libriano poderá trazer reviravoltas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” indica mudanças e viradas de destino. O dia poderá trazer reviravoltas! Confie no fluxo da vida.

Escorpião 7 de Ouros

Símbolos de escorpião em um ícone redondo na cor cinza azulado
O escorpiano precisará analisar os resultados antes de tomar novas decisões (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O dia pedirá paciência e avaliação, conforme a carta do tarot “7 de Ouros”. Será necessário analisar os resultados antes de tomar novas decisões.

Sagitário Cavaleiro de Ouros

Símbolos de sagitário em um ícone redondo na cor cinza azulado
Persistência e disciplina marcarão o dia do sagitariano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Persistência e disciplina marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme.

Capricórnio O Hierofante

Símbolos de capricórnio em um ícone redondo na cor cinza azulado
O dia favorecerá o aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados do capricorniano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” indica busca por segurança e orientação. O dia favorecerá aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.

Aquário O Sol

Símbolos de aquário em um ícone redondo na cor cinza azulado
O dia favorecerá as conquistas, boas notícias e a sensação de leveza do aquariano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Clareza, alegria e sucesso estarão em alta, conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza.

Peixes A Temperança

Símbolos de peixes em um ícone redondo na cor cinza azulado
O dia pedirá paciência e moderação ao pisciano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Equilíbrio e harmonia. A carta “A Temperança” pede paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 21/04/2026 07:05
    SIGA
    x