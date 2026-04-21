Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026

A terça-feira trará uma energia de movimento, novos começos e amadurecimento emocional. Algumas cartas do Tarot indicarão oportunidades inesperadas e expansão, enquanto outras apontarão a necessidade de paciência, organização e escuta interior. O dia tenderá a unir impulso e sabedoria, pedindo ação consciente e presença em cada escolha.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries Rainha de Paus
Confiança, magnetismo e liderança marcarão a terça-feira, conforme a carta “Rainha de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme. Você poderá se destacar naturalmente.
Touro O Louco
Novo ciclo e liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto, mas evite a impulsividade.
Gêmeos Rei de Copas
A carta “Rei de Copas” indica que o equilíbrio emocional estará em alta. O dia favorecerá maturidade, sensibilidade e controle diante de situações delicadas.
Câncer A Sacerdotisa
Intuição em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.
Leão Pajem de Espadas
A carta “Pajem de Espadas” aponta para curiosidade e novas informações. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Observe antes de agir.
Virgem 10 de Paus
A carta do tarot “10 de Paus” pede cuidado com a sobrecarga. Você pode estar acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.
Libra A Roda da Fortuna
A carta “A Roda da Fortuna” indica mudanças e viradas de destino. O dia poderá trazer reviravoltas! Confie no fluxo da vida.
Escorpião 7 de Ouros
O dia pedirá paciência e avaliação, conforme a carta do tarot “7 de Ouros”. Será necessário analisar os resultados antes de tomar novas decisões.
Sagitário Cavaleiro de Ouros
Persistência e disciplina marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme.
Capricórnio O Hierofante
A carta “O Hierofante” indica busca por segurança e orientação. O dia favorecerá aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.
Aquário O Sol
Clareza, alegria e sucesso estarão em alta, conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza.
Peixes A Temperança
Equilíbrio e harmonia. A carta “A Temperança” pede paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.