5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 

Aprenda a preparar receitas ricas em história e amada pelos brasileiros

Vaca atolada (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Celebrado em 21 de abril, o Dia de Tiradentes convida a revisitar tradições que fazem parte da história do Brasil e a cozinha de Minas Gerais ocupa um lugar especial nesse cenário. Com sabores marcantes, preparo descomplicado e aquele toque de afeto típico das receitas de família, a culinária mineira conquista pela simplicidade e pelo sabor.

Abaixo, confira 5 receitas da culinária mineira que mostram como é possível levar pratos cheios de identidade para a mesa sem complicação! 

1. Vaca atolada 

Ingredientes

  • 1 kg de costela bovina cortada em pedaços
  • 500 g de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela até ficar bem selada. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem macios. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Acrescente a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio até a carne começar a ficar macia. Adicione a mandioca e cozinhe até ficar bem macia e o caldo engrossar naturalmente. Tempere com o sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais alguns minutos em fogo baixo para incorporar os sabores. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Frango com quiabo 

Ingredientes

  • 1 kg de frango em pedaços
  • 500 g de quiabo cortado em rodelas
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango até ficar bem selado. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem macios. Junte os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Acrescente a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio até o frango ficar macio. Em outra panela, leve o quiabo ao fogo médio até reduzir a “baba”. Adicione o quiabo ao frango, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por mais alguns minutos em fogo baixo. Sirva em seguida.  

3. Tutu de feijão 

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido e com caldo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
  • 1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos
  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o bacon e a linguiça calabresa. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem dourados. Junte o feijão-carioca com o caldo e cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme espesso. Cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo para não grudar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Feijão-tropeiro (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

4. Feijão-tropeiro

Ingredientes

  • 2 xícaras de feijão-carioca cozido e escorrido
  • 200 g de linguiça calabresa cortada em cubos
  • 150 g de bacon cortado em cubos
  • 2 ovos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca
  • 1 xícara de chá de couve-manteiga fatiada
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon e frite até dourar e soltar a gordura. Junte a linguiça calabresa e refogue até ficar bem dourada. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Afaste os ingredientes para um lado da panela e quebre os ovos diretamente na panela. Mexa até ficarem cozidos e levemente cremosos. Junte o feijão-carioca cozido e misture delicadamente para não amassar os grãos. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, até atingir a textura desejada. Adicione a couve-manteiga e misture em fogo baixo apenas até murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

5. Canjiquinha com costelinha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de canjiquinha (quirera de milho)
  • 500 g de costelinha de porco picada
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de óleo ou banha
  • 1 tomate picado
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 folha de louro
  • 1,5 l de água quente
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Lave bem a canjiquinha e deixe de molho em um recipiente com água por cerca de 30 minutos. Em um recipiente, tempere a carne com o suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por pelo menos 20 minutos para pegar sabor. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure bem a costelinha até ficar levemente crocante. Acrescente a cebola e o tomate e refogue até ficarem macios. Adicione a canjiquinha escorrida, a folha de louro e a água quente. Misture bem. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos após pegar pressão. Finalize com cheiro-verde e sirva bem quente.

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 21/04/2026 13:04
