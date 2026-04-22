Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

A quarta-feira trará uma energia de contrastes emocionais, encerramentos e novos começos. Algumas cartas do tarot apontam felicidade, realização e oportunidades, enquanto outras indicam conflitos, decepções e necessidade de pausa. O dia pedirá equilíbrio emocional e consciência nas atitudes.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 10 de Copas
A carta “10 de Copas” indica que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude. Será importante aproveitar o clima positivo.
Touro 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica que haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.
Gêmeos 3 de Espadas
A carta “3 de Espadas” indica que haverá sensibilidade emocional. O dia poderá trazer decepções ou mágoas à tona. Será importante permitir-se sentir, mas sem se prender.
Câncer 5 de Espadas
Será necessário evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste emocional.
Leão 4 de Espadas
Será um dia de pausa, conforme a carta “4 de Espadas”. O dia pedirá descanso e recuperação antes de tomar decisões importantes.
Virgem 9 de Copas
A carta “9 de Copas” indica que haverá realização emocional. Um desejo poderá se concretizar ou trazer satisfação e alegria.
Libra O Louco
Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Será importante confiar no seu instinto.
Escorpião 7 de Espadas
Será preciso atenção com situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser revelado.
Sagitário 8 de Ouros
A carta “8 de Ouros” indica que haverá foco e dedicação. O dia favorecerá o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.
Capricórnio Rei de Ouros
A carta “Rei de Ouros” indica que haverá estabilidade e segurança. O dia favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.
Aquário A Justiça
Será um dia de decisões importantes e busca por equilíbrio, conforme a carta “A Justiça”. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas.
Peixes Cavaleiro de Copas
A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.