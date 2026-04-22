Raiz típica da culinária brasileira, a mandioca é um ingrediente versátil, nutritivo e repleto de história. Presente em diferentes regiões do país, ela aparece em receitas que vão do simples ao elaborado, sempre se destacando pela textura macia e pelo sabor suave. Fácil de combinar com outros alimentos, a mandioca pode servir de base para pratos cremosos, encorpados ou gratinados, conquistando até mesmo os paladares mais exigentes
A seguir, confira 4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático!
1. Caldo de mandioca com frango desfiado
Ingredientes
- 500 g de mandioca cozida
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 litro do caldo do cozimento do frango
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata a mandioca cozida com parte do caldo do frango até obter um creme liso. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o frango desfiado e misture bem. Em seguida, despeje o creme de mandioca batido e o restante do caldo, mexendo até incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até o caldo ficar encorpado. Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.
2. Escondidinho de carne moída com mandioca
Ingredientes
- 700 g de mandioca cozida e amassada
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 400 g de carne moída
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça 3 colheres de sopa de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até secar. Adicione o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite restante e leve ao fogo. Acrescente a mandioca amassada e o leite desnatado. Tempere com sal e mexa até obter uma textura cremosa. Retire do fogo e reserve. Em um refratário, faça uma camada de purê, adicione a carne moída refogada e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Carne de panela com mandioca
Ingredientes
- 500 g de mandioca em pedaços
- 500 g de acém em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 tomate picado
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Água quente suficiente para o cozimento
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure a carne. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Adicione o tomate e a folha de louro. Cubra com água quente, tampe a panela e cozinhe por cerca de 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela.
Adicione a mandioca, ajuste o sal e, se necessário, adicione um pouco mais de água. Cozinhe com a panela destampada até a mandioca ficar bem macia e começar a desmanchar. Mexa ocasionalmente para não grudar no fundo e, se quiser um caldo mais encorpado, amasse alguns pedaços de mandioca na própria panela. Sirva quente.
4. Bolinho de mandioca
Ingredientes
Massa
- 500 g de mandioca cozida e amassada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de muçarela ralada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 200 g de carne moída
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de de azeite
- Cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a carne moída e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, finalize com cheiro-verde e reserve.
Massa
Em um recipiente, coloque a mandioca cozida e amassada ainda morna e misture com o azeite até incorporar. Adicione o queijo ralado, o ovo e a salsinha, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, apenas o suficiente para dar ponto e permitir modelar os bolinhos. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão, coloque um pouco do recheio de carne no centro e feche, modelando no formato oval. Coloque os bolinhos em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.