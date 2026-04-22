Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor

O signo de Virgem pode até parecer mais racional e discreto à primeira vista, mas, no amor, se entrega com cuidado, lealdade e muita dedicação. Regido por Mercúrio, valoriza o diálogo, a estabilidade e relações que façam sentido no dia a dia. Para conquistar (e manter) um virginiano por perto, é preciso entender que esse signo ama nos detalhes e espera o mesmo em troca. A seguir, conheça as melhores combinações amorosas para Virgem!
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Virgem + Touro
Essa é uma das combinações mais sólidas do zodíaco. Ambos valorizam estabilidade, segurança e constroem o relacionamento com calma e consistência. Touro traz mais sensualidade e prazer para a relação, enquanto Virgem oferece organização e cuidado. É um encontro de duas energias que gostam de construir algo duradouro sem pressa, mas com muita firmeza.
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Virgem + Capricórnio
Aqui, o amor encontra propósito e sentido. Virgem e Capricórnio formam um casal focado, maduro e com objetivos em comum. Existe admiração mútua, respeito e uma parceria muito forte para crescer juntos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Não é uma relação explosiva, mas é extremamente consistente e difícil de abalar.
Virgem + Câncer
Uma combinação que une razão e emoção na medida certa. Câncer traz acolhimento, afeto e sensibilidade, ajudando Virgem a se abrir emocionalmente. Já Virgem oferece segurança, cuidado e praticidade, equilibrando o lado mais sensível do canceriano. É uma relação de troca genuína, em que ambos se sentem cuidados.
Virgem + Peixes
Opostos que se complementam e se transformam. Enquanto Virgem é mais racional, Peixes é pura intuição e emoção. Essa diferença pode gerar aprendizados profundos: Virgem ajuda Peixes a colocar os pés no chão, e Peixes ensina Virgem a sentir mais e controlar menos. Quando há equilíbrio, é uma conexão sensível, espiritual e muito envolvente.
Virgem + Escorpião
Escorpião traz paixão e intensidade emocional, enquanto Virgem entra com estabilidade e presença. Juntos, constroem uma relação profunda, leal e com muita conexão emocional ainda que mais reservada. É aquele tipo de casal que não expõe tudo, mas vive intensamente cada sentimento no íntimo da relação.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.