Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

A quinta-feira trará uma energia de movimento, reconstrução e busca por equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e avanços, enquanto outras pedem atenção às emoções e à necessidade de reorganizar prioridades. O dia misturará ação com reflexão e pedirá consciência nas escolhas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Áries Rei de Ouros
A carta Rei de Ouros indica estabilidade e segurança. O dia será favorável para decisões financeiras, trabalho e a construção de algo sólido. Confie na sua experiência.
Touro 4 de Paus
A carta 4 de Paus indica um clima de celebração e estabilidade. O dia será favorável para encontros, alegria e sensação de segurança emocional.
Gêmeos O Louco
Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade. A carta O Louco indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto.
Câncer A Força
A carta A Força mostra controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reage.
Leão O Hierofante
A carta O Hierofante indica busca por segurança e orientação. O dia será favorável para aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.
Virgem 2 de Ouros
A carta 2 de Ouros mostra equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura.
Libra 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta 5 de Copas pede mudança de foco. Ainda existirão oportunidades à sua frente.
Escorpião O Carro
A carta O Carro mostra movimento e conquista. O dia será favorável para decisões firmes e avanço em objetivos importantes.
Sagitário A Sacerdotisa
A carta A Sacerdotisa mostra intuição em alta. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior.
Capricórnio 8 de Paus
A carta 8 de Paus indica movimento e novidades rápidas. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos.
Aquário 5 de Ouros
Cuidado com a sensação de insegurança. A carta 5 de Ouros lembra que você não está sozinho(a) busque apoio.
Peixes 8 de Ouros
A carta 8 de Ouros indica foco e dedicação. O dia será favorável para o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.