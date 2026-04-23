Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Será um dia de ação e reflexão para os nativos (Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira trará uma energia de movimento, reconstrução e busca por equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e avanços, enquanto outras pedem atenção às emoções e à necessidade de reorganizar prioridades. O dia misturará ação com reflexão e pedirá consciência nas escolhas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rei de Ouros

O ariano terá um dia favorável para decisões financeiras (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros indica estabilidade e segurança. O dia será favorável para decisões financeiras, trabalho e a construção de algo sólido. Confie na sua experiência.

Touro 4 de Paus

O taurino viverá um dia de celebração e estabilidade (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta 4 de Paus indica um clima de celebração e estabilidade. O dia será favorável para encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Gêmeos O Louco

O geminiano iniciará um novo ciclo que trará liberdade (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade. A carta O Louco indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto.

Câncer A Força

O canceriano precisará ter calma para lidar com os desafios (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta A Força mostra controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reage.

Leão O Hierofante

O leonino estará em busca de segurança e orientação (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta O Hierofante indica busca por segurança e orientação. O dia será favorável para aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.

Virgem 2 de Ouros

O virginiano precisará equilibrar responsabilidades com flexibilidade (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros mostra equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura.

Libra 5 de Copas

O libriano precisará mudar o foco e perceber novas oportunidades (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta 5 de Copas pede mudança de foco. Ainda existirão oportunidades à sua frente.

Escorpião O Carro

O escorpiano avançará com determinação rumo aos seus objetivos (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta O Carro mostra movimento e conquista. O dia será favorável para decisões firmes e avanço em objetivos importantes.

Sagitário A Sacerdotisa

O sagitariano estará com a intuição em alta (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa mostra intuição em alta. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior.

Capricórnio 8 de Paus

O dia do capricorniano poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta 8 de Paus indica movimento e novidades rápidas. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos.

Aquário 5 de Ouros

O aquariano precisará buscar apoio para superar inseguranças momentâneas (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

Cuidado com a sensação de insegurança. A carta 5 de Ouros lembra que você não está sozinho(a) busque apoio.

Peixes 8 de Ouros

O pisciano evoluirá com dedicação e foco no que deseja construir (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros indica foco e dedicação. O dia será favorável para o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.