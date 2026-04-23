Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028

A movimentação dos planetas volta a chamar atenção para possíveis impactos no mundo. A entrada de Urano em Gêmeos é considerada um marco importante, já que esse tipo de trânsito costuma estar associado a períodos de mudanças rápidas, rupturas e transformações em áreas ligadas à comunicação, economia e relações internacionais.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari conta todos os detalhes que esse período promete. Confira!

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Tensões e disputas com o encontro de Urano e Gêmeos

Urano é o planeta das viradas inesperadas, da inovação e das quebras de padrão. Gêmeos, por sua vez, está ligado à comunicação, ao comércio, aos transportes e à troca de informações. Ou seja, vem muita mudança por aí, e rápido.

Quando esses dois se encontram, tudo acelera. O mundo fica mais conectado, mas também mais instável. Historicamente, esse tipo de trânsito já coincidiu com guerras, avanços tecnológicos e mudanças importantes na forma como as pessoas se comunicam e fazem negócios.

O cenário atual mostra que isso já está acontecendo. Tensões entre países, conflitos que não acabam e alianças frágeis indicam um mundo mais desorganizado. Além disso, as disputas não são só por território. Elas também envolvem tecnologia, informação e energia.

Impactos na energia e nos transportes

A energia, inclusive, deve ser um dos pontos mais críticos. Esse período pode mostrar o quanto os países dependem uns dos outros e como os sistemas atuais são frágeis. Isso pode acelerar a busca por novas soluções, como energia renovável e modelos mais independentes, mas essa mudança não deve ser tranquila.

Outro impacto deve aparecer nos transportes, no comércio e até nas fronteiras. Alterações nas regras de imigração, oscilações no comércio internacional e o avanço de moedas digitais e novos sistemas de pagamento podem ganhar força.

Entre tensões e ajustes, economia e geopolítica entram em fase de transição (Imagem: Barmaleeva | Shutterstock)

Sistema econômico entra em fase de ajustes e incertezas

As relações entre países também devem ficar mais complicadas. A globalização, como conhecemos hoje, pode perder espaço, dando lugar a acordos mais regionais e estratégias mais fechadas.

Na economia, o primeiro efeito tende a ser a instabilidade. Mercados oscilam, moedas sobem e descem, e decisões ficam mais difíceis. Com o tempo, esse cenário pode se intensificar e mostrar que alguns modelos econômicos já não funcionam tão bem, principalmente os baseados em consumo excessivo e endividamento.

Com isso, pode haver desaceleração econômica, aumento do desemprego em setores mais tradicionais e mudanças dentro das empresas. A energia ganha ainda mais importância como ferramenta de poder. Recursos como gás e lítio se tornam estratégicos, e riscos como ataques cibernéticos e falhas digitais entram no jogo.

Cenário de transformação também impulsiona inovação

Mesmo assim, nem tudo é negativo. Esse cenário também abre espaço para inovação. Novas tecnologias, formas de trabalho mais flexíveis, economia digital e comunidades mais independentes podem crescer bastante.

Até 2028, a tendência é de um mundo em constante transformação. Modelos antigos vão perder espaço, enquanto novas formas de viver, trabalhar e fazer negócios começam a surgir. Resumindo, será um período instável, rápido e cheio de mudanças. A principal habilidade para atravessar tudo isso será a capacidade de adaptação.

Por Mariah Santos