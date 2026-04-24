Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

A sexta-feira trará uma energia de decisões firmes, encerramentos e busca por clareza interna. Algumas cartas do tarot indicam desafios emocionais e libertações necessárias, enquanto outras apontam conquistas, crescimento e reencontros importantes. O dia pedirá maturidade para lidar com o que precisa ser transformado.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries O Imperador
A carta O Imperador indica postura firme e liderança. O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes. Assuma o controle do seu caminho.
Touro 3 de Espadas
A carta 3 de Espadas mostra sensibilidade emocional. O dia poderá trazer decepções ou mágoas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.
Gêmeos Rainha de Espadas
A carta Rainha de Espadas indica clareza e posicionamento firme. O dia será favorável para decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido.
Câncer O Carro
A carta O Carro mostra movimento e conquista. O dia será favorável para avanços importantes e decisões firmes. Siga com confiança.
Leão 8 de Espadas
A carta 8 de Espadas pede cuidado com pensamentos limitantes. Você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade. Busque novas perspectivas.
Virgem 10 de Espadas
A carta 10 de Espadas indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Libra O Eremita
A carta O Eremita indica um dia de introspecção. A sexta-feira pedirá silêncio, reflexão e conexão com o seu interior antes de agir.
Escorpião 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta 5 de Copas pede mudança de foco. Ainda existirão possibilidades à sua frente.
Sagitário 2 de Paus
A carta 2 de Paus indica planejamento e visão de futuro. O dia será favorável para decisões estratégicas e novos caminhos.
Capricórnio O Sol
A carta O Sol mostra clareza, alegria e energia positiva. O dia será favorável para conquistas, reconhecimento e sensação de leveza.
Aquário 6 de Copas
A carta 6 de Copas mostra um dia de reencontros e nostalgia. O passado voltará e poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.
Peixes Rainha de Ouros
A carta Rainha de Ouros indica estabilidade e autocuidado. O dia será favorável para a segurança emocional e material. Invista em você.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.