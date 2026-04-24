Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal

Oferecer osso ao cachorro pode parecer um simples agrado, mas pode se transformar em um problema de saúde (Imagem: sophiecat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Oferecer ossos ao cachorro é um hábito bastante comum entre os tutores e está ligado à ideia de que, por serem descendentes de animais carnívoros, eles precisam roer e caçar alimentos mais rígidos. Além disso, o tutano parte interna do osso é rico em gordura, bastante palatável e pode estimular comportamentos naturais, como a mastigação e o instinto de exploração. Também há quem associe o uso de ossos ao desgaste mecânico dos dentes, ajudando na higiene bucal.

No entanto, para acessar o tutano, o cachorro precisa quebrar a estrutura óssea, o que pode representar riscos importantes. Segundo a veterinária Andressa Pinheiro, docente do curso de Medicina Veterinária do UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau Juazeiro do Norte, ocorrências relacionadas à ingestão de ossos são relativamente comuns, sobretudo quando se trata de ossos de galinha cozidos, podendo, em alguns casos, demandar cirurgia.

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“O processo térmico do cozimento altera a estrutura, deixando-o mais seco, rígido e quebradiço. Isso favorece a formação de lascas pontiagudas, que costumam causar perfurações na boca, no esôfago e no intestino, além de obstruções gastrointestinais e lesões internas graves”, afirma.

Por isso, o que parece um simples agrado pode se transformar em um problema de saúde. “Os sintomas variam conforme a lesão, mas os mais comuns incluem vômitos ou ânsia, dificuldade para engolir, salivação excessiva, apatia, dor abdominal, perda de apetite, fezes com sangue ou constipação, além de inquietação ou vocalização. Em casos mais graves, podem ocorrer sinais de obstrução ou perfuração intestinal, que exigem atendimento imediato”, alerta Andressa Pinheiro.

A seguir, veja os principais perigos envolvidos nessa prática.

1. Risco de engasgo e obstrução

Um dos perigos mais imediatos ao oferecer ossos é o engasgo. Durante a mastigação, o cachorro pode tentar engolir pedaços grandes ou mal triturados, que acabam ficando presos na garganta. Esse tipo de situação é emergencial e pode comprometer a respiração rapidamente.

Além disso, mesmo que o animal consiga engolir, o fragmento pode causar obstrução no esôfago ou no trato digestivo. É importante estar atento a sinais como salivação excessiva, dificuldade para engolir e agitação. Em muitos casos, é necessária intervenção veterinária urgente para evitar complicações mais graves.

2. Perfuração do trato digestivo

Quando os ossos se quebram, eles podem formar lascas pontiagudas que representam um grande risco interno. Ao serem ingeridos, esses fragmentos podem perfurar o esôfago, o estômago ou o intestino do cachorro. Esse tipo de lesão é extremamente sério e pode levar a infecções generalizadas, dor intensa e até à morte se não houver atendimento rápido. Os sintomas incluem vômitos, apatia, dor abdominal e presença de sangue nas fezes.

3. Fraturas e desgaste excessivo dos dentes

Embora muitos tutores acreditem que ossos ajudam a fortalecer os dentes, o efeito pode ser o oposto. Ossos muito duros podem causar fraturas dentárias, especialmente nos dentes molares, que são usados para mastigar. Essas fraturas são dolorosas e podem expor a parte interna do dente, favorecendo infecções. Além disso, o desgaste excessivo pode comprometer a estrutura dentária ao longo do tempo. Em alguns casos, o tratamento envolve procedimentos odontológicos e até a extração do dente afetado, o que impacta diretamente a qualidade de vida do cachorro.

O excesso de gordura do tutano pode causar desequilíbrios no sistema digestivo do cachorro (Imagem: Ekaterina Karetkina | Shutterstock)

4. Problemas digestivos e pancreatite

O tutano presente dentro dos ossos é rico em gordura, o que pode causar desequilíbrios no sistema digestivo do cachorro. A ingestão excessiva dessa gordura pode levar a quadros de diarreia, vômitos e desconforto abdominal. Em situações mais graves, pode desencadear pancreatite, uma inflamação do pâncreas que exige cuidados médicos imediatos. Esse problema é especialmente preocupante em cães que já possuem sensibilidade digestiva ou predisposição a doenças metabólicas.

5. Contaminação por bactérias

Ossos crus ou mal armazenados podem estar contaminados por bactérias como salmonella e outras que causam infecções. Ao mastigar ou ingerir esses ossos, o cachorro pode desenvolver quadros gastrointestinais, com sintomas como vômitos, febre e diarreia. Além disso, há risco de transmissão dessas bactérias para os humanos, principalmente em ambientes domésticos. A higiene e a procedência dos alimentos são fatores importantes, mas, mesmo com cuidados, o risco não é totalmente eliminado.

Ofereça opções seguras ao animal

Para evitar esses perigos, a orientação é priorizar opções mais seguras, como brinquedos próprios para mastigação, estratégias de enriquecimento ambiental com alimentos como ração em brinquedos interativos , petiscos naturais adequados e desenvolvidos para roer, além de produtos odontológicos indicados para pets.

“Com isso, estamos promovendo o estímulo mental, a redução de estresse, a saúde oral e, consequentemente, contribuindo para o bem-estar dos pets sem os riscos associados aos ossos”, finaliza a professora do curso de Medicina Veterinária da UNINASSAU Juazeiro do Norte.