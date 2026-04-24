InícioRevista do Correio
Cultura & Entretenimento

Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

A aplicação correta do produto assegura uma limpeza eficaz e previne riscos à saúde

A água sanitária é cercada por dúvidas e mitos que podem comprometer tanto a limpeza quanto a segurança dentro de casa (Imagem: azerbaijan_stockers | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A água sanitária é cercada por dúvidas e mitos que podem comprometer tanto a limpeza quanto a segurança dentro de casa (Imagem: azerbaijan_stockers | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presente em praticamente todo armário de produtos de limpeza, a água sanitária é um item bastante eficaz na higienização de ambientes, superfícies, objetos do dia a dia e até alimentos e, justamente por isso, requer cuidado redobrado durante o uso.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Quando utilizada da forma correta, seguindo as orientações do fabricante, ela atua como uma grande aliada no combate a germes, bactérias e vírus. No entanto, o uso inadequado, como misturas perigosas, pode trazer riscos à saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“A água sanitária pode se tornar extremamente perigosa quando combinada com outras substâncias, como desinfetantes, amônia ou ácidos. Essas misturas podem liberar gases tóxicos que afetam diretamente o sistema respiratório”, alerta Marcos Soares, engenheiro químico e especialista em produtos para higienização de ambientes da Klivex.

O uso incorreto da água sanitária pode causar irritações na pele, problemas respiratórios e até intoxicações. “Existe uma percepção equivocada de que misturar produtos aumenta a eficácia da limpeza, mas isso não é verdade. O mais seguro é utilizar cada produto de forma isolada, respeitando as orientações do fabricante e garantindo a ventilação adequada do ambiente”, acrescenta o profissional.

Abaixo, Marcos Soares esclarece alguns mitos e verdades sobre a água sanitária e como utilizá-la corretamente. Veja!

1. Misturar água sanitária com outros produtos melhora a limpeza

Mito. Combinar água sanitária com desinfetantes, vinagre, amônia ou outros produtos pode gerar gases tóxicos, causando irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias.

2. Água sanitária desinfeta superfícies

Verdade. Quando utilizada corretamente e na diluição indicada, é eficiente contra vírus, bactérias e fungos. Ler o rótulo e adquirir produtos regularizados é essencial para garantir a eficácia.

Pessoa despejando líquido de embalagem plástica branca em copo medidor rosa, com máquina de lavar ao fundo
O uso da água sanitária deve ser feito após diluição em quantidade adequada de água (Imagem: Evgenyrychko | Shutterstock)

3. Utilizar água sanitária pura é mais eficaz

Mito. O uso sem diluição pode manchar superfícies, danificar materiais e até causar irritações ou queimaduras na pele. Na maioria dos casos, a diluição em água é suficiente e mais segura.

4. A água sanitária ajuda a eliminar odores

Verdade. A água sanitária elimina microrganismos responsáveis pelo mau cheiro, sendo útil em ralos, lixeiras e banheiros, além de ajudar a prevenir a proliferação de insetos.

5. Pode ser armazenada em qualquer recipiente

Mito. O produto deve ser mantido na embalagem original, que é adequada para sua conservação. Transferir para outros recipientes pode causar acidentes ou reações químicas indesejadas.

O uso correto da água sanitária não só garante uma limpeza mais eficiente, como também protege a saúde da família. Cuidados simples, como respeitar a diluição, evitar misturas e armazenar corretamente, fazem toda a diferença no dia a dia.

Por Mariah Santos

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 24/04/2026 12:30
    SIGA
    x