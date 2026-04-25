Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

O dia será marcado por diferentes energias, com momentos de alegria, encontros e celebrações, mas também de introspecção e novas percepções (Imagem: Pavel_Kostenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado trará uma energia de contrastes emocionais, encontros e mudanças de percepção. Algumas cartas do tarot indicam felicidade, amor e celebração, enquanto outras pedem atenção a dores emocionais e necessidade de enxergar as situações por outro ângulo. O dia irá misturar coração e consciência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 3 de Espadas

Para Áries, emoções mais sensíveis poderão vir à tona, trazendo possíveis decepções ou lembranças dolorosas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sensibilidade emocional estará em alta. Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer decepções ou mágoas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.

Touro 10 de Copas

Touro terá um dia voltado à harmonia afetiva, com destaque para relações, família e sensação de plenitude (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Harmonia e felicidade emocional irão marcar o dia. A carta “10 de Copas” indica que o sábado favorecerá relações, família e momentos de plenitude. Aproveite essa energia leve.

Gêmeos 8 de Paus

Para Gêmeos, o dia será marcado por novidades, com possíveis respostas, mensagens e mudanças surgindo rapidamente (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Haverá movimento e novidades rápidas. Conforme a carta “8 de Paus”, o dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Aproveite o fluxo.

Câncer O Sol

Câncer viverá um dia de leveza e positividade, com alegria, clareza e boas notícias iluminando o caminho (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Clareza, alegria e energia positiva irão predominar. De acordo com a carta “O Sol”, o sábado favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza.

Leão O Enforcado

Para Leão, o dia pedirá uma nova forma de enxergar situações, com pausas importantes antes de qualquer decisão (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O dia trará uma mudança de perspectiva. Nem tudo se resolverá na pressa. A carta “O Enforcado” pede pausa e reflexão antes de agir.

Virgem 6 de Copas

Virgem poderá ser conduzido a memórias e reencontros, com o passado trazendo aprendizados significativos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Dia de nostalgia e reencontros. Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.

Libra Pajem de Espadas

Para Libra, surgirão novas informações e sinais importantes, exigindo atenção e observação antes de agir (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações poderão chegar. A carta “Pajem de Espadas” indica que algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.

Escorpião 4 de Paus

Escorpião terá um dia de celebração e estabilidade, com encontros e boas sensações emocionais (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Clima de celebração e estabilidade. Conforme a carta ” 4 de Paus”, o dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Sagitário Os Enamorados

Para Sagitário, o dia trará decisões afetivas relevantes, que exigirão equilíbrio entre desejo e consciência (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Decisões importantes no campo afetivo. De acordo com a carta “Os Enamorados”, o dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Capricórnio A Temperança

Capricórnio encontrará equilíbrio e serenidade, com o dia favorecendo ajustes e atitudes moderadas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Equilíbrio e harmonia estarão em alta. A carta “A Temperança” indica que o dia favorecerá ajustes, paciência e moderação. Evite extremos.

Aquário 4 de Espadas

Para Aquário, será um dia de pausa e recuperação, com necessidade de descanso mental e emocional (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Dia de pausa e descanso. Segundo a carta “4 de Espadas”, o sábado pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.

Peixes Rei de Paus

Peixes terá coragem para agir e assumir posições de destaque (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Confiança e liderança irão marcar o dia. A carta “Rei de Paus” revela que o sábado favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme. Assuma o protagonismo.