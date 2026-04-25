Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas

A manhã de domingo costuma convidar a um ritmo mais tranquilo, em que tudo acontece sem pressa e com mais atenção aos detalhes. É o momento ideal para montar uma mesa bonita, caprichar na apresentação e escolher alimentos que tragam conforto e prazer ao paladar. Nesse cenário, o café da manhã deixa de ser apenas uma refeição e se transforma em uma experiência especial, perfeita para desacelerar, aproveitar o tempo e saborear cada instante com simplicidade e muito sabor.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Abaixo, confira 3 receitas práticas e deliciosas para o café da manhã de domingo!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
1. Bolo de queijadinha
Ingredientes
- 4 ovos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 200 ml de leite
- 200 de leite de coco
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 100 g de coco ralado
- 50 g de queijo ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, a manteiga, o leite, o leite de coco e o açúcar por 2 minutos. Adicione a farinha de trigo, o coco e o queijo ralado e bata por mais 1 minuto. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
2. Cappuccino caseiro cremoso
Ingredientes
- 50 g de café solúvel
- 250 g de leite em pó
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de chá de canela em pó
- 250 g de açúcar
- 1 xícara de chá de leite integral
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o café solúvel, o leite em pó, o chocolate, o açúcar, a canela e o bicarbonato de sódio até que vire um pó totalmente homogêneo e sem gruminhos. Disponha em um recipiente de vidro com tampa e reserve. Em uma leiteira, coloque o leite e leve ao fogo médio até formar bolhas ao redor, não deixe ferver. Posicione um mixer em uma das laterais e bata até formar um creme. Em uma xícara, coloque 2 colheres de sopa do cappuccino e cubra com o leite vaporizado. Mexa até dissolver completamente. Sirva em seguida.
3. Bisnaga de liquidificador
Ingredientes
- 30 g de fermento biológico fresco
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 3 gemas de ovo
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 1/2 xícara de chá de leite morno
- 1 colher de chá de sal
- 6 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o fermento biológico, o açúcar, 2 gemas, os ovos, a manteiga, o leite morno e o sal. Transfira para um recipiente e, aos poucos, junte a farinha de trigo, sovando até formar uma massa homogênea que desgrude das mãos. Após, pegue pequenas porções com uma colher e modele no formato de bisnaguinhas. Disponha-as em uma forma grande untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, deixando espaço entre elas. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Pincele com a gema restante batida e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.