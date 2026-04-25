Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas

A manhã de domingo costuma convidar a um ritmo mais tranquilo, em que tudo acontece sem pressa e com mais atenção aos detalhes. É o momento ideal para montar uma mesa bonita, caprichar na apresentação e escolher alimentos que tragam conforto e prazer ao paladar. Nesse cenário, o café da manhã deixa de ser apenas uma refeição e se transforma em uma experiência especial, perfeita para desacelerar, aproveitar o tempo e saborear cada instante com simplicidade e muito sabor.

Abaixo, confira 3 receitas práticas e deliciosas para o café da manhã de domingo!

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1. Bolo de queijadinha

Ingredientes

4 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

200 ml de leite

200 de leite de coco

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de coco ralado

50 g de queijo ralado

ralado 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, a manteiga, o leite, o leite de coco e o açúcar por 2 minutos. Adicione a farinha de trigo, o coco e o queijo ralado e bata por mais 1 minuto. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

2. Cappuccino caseiro cremoso

Ingredientes

50 g de café solúvel

250 g de leite em pó

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela em pó

250 g de açúcar

1 xícara de chá de leite integral

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o café solúvel, o leite em pó, o chocolate, o açúcar, a canela e o bicarbonato de sódio até que vire um pó totalmente homogêneo e sem gruminhos. Disponha em um recipiente de vidro com tampa e reserve. Em uma leiteira, coloque o leite e leve ao fogo médio até formar bolhas ao redor, não deixe ferver. Posicione um mixer em uma das laterais e bata até formar um creme. Em uma xícara, coloque 2 colheres de sopa do cappuccino e cubra com o leite vaporizado. Mexa até dissolver completamente. Sirva em seguida.

Bisnaga de liquidificador (Imagem: realperson | Shutterstock)

3. Bisnaga de liquidificador

Ingredientes

30 g de fermento biológico fresco

2 colheres de sopa de açúcar

3 gemas de ovo

2 ovos

3 colheres de sopa de manteiga derretida

1 1/2 xícara de chá de leite morno

1 colher de chá de sal

6 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o fermento biológico, o açúcar, 2 gemas, os ovos, a manteiga, o leite morno e o sal. Transfira para um recipiente e, aos poucos, junte a farinha de trigo, sovando até formar uma massa homogênea que desgrude das mãos. Após, pegue pequenas porções com uma colher e modele no formato de bisnaguinhas. Disponha-as em uma forma grande untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, deixando espaço entre elas. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Pincele com a gema restante batida e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.