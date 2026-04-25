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Astrologia

Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Reta final do mês traz energia de movimento, leveza e mudanças internas

O Universo pede curiosidade, trocas e evolução aos nativos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O Universo pede curiosidade, trocas e evolução aos nativos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O fim de abril chega com uma energia de movimento, leveza e muitas mudanças internas. O período pede flexibilidade, abertura para o novo e, principalmente, coragem para pensar diferente. O Universo não quer rigidez agora ele quer curiosidade, trocas e evolução.

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A seguir, confira o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, com símbolo formado por linhas curvas que lembram chifres, em fundo escuro
Usar mais a cabeça do que a pressa levará o ariano mais longe (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Desacelere a impulsividade e pense antes de agir. Nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento. O conselho é: utilize mais a cabeça do que a pressa isso vai te levar mais longe.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com símbolo composto por um círculo central e duas linhas curvas superiores que lembram chifres, em fundo escuro
O momento pede pequenas mudanças que poderão abrir portas importantes ao taurino (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Saia um pouco da zona de conforto. Você ama estabilidade, mas o momento pede pequenas mudanças que poderão abrir portas importantes. Confie: nem toda mudança é ameaça.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com símbolo representado por duas linhas verticais unidas por traços horizontais, em fundo escuro
O geminiano deve direcionar a energia com foco, para não se perder em mil caminhos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Você está em evidência mas isso também pede responsabilidade com o que fala e decide. O conselho é: direcione sua energia com foco, para não se perder em mil caminhos.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com símbolo formado por duas espirais opostas que se assemelham ao número 69 deitado, em fundo escuro
O canceriano precisa olhar as situações com mais leveza e racionalidade (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Nem tudo precisa ser sentido tão profundamente agora. Tente olhar as situações com mais leveza e racionalidade. O conselho é: nem todo silêncio é rejeição.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com símbolo composto por uma linha curva em forma de cauda e um círculo, em fundo escuro
Trocas verdadeiras fortalecem o brilho do leonino (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Abra espaço para ouvir mais e falar menos. Nem sempre você precisa liderar às vezes, aprender com o outro é o verdadeiro crescimento. O conselho é: trocas verdadeiras fortalecem seu brilho.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo representado por uma letra m estilizada com uma linha curva final, em fundo escuro
O excesso de análise do virginiano pode travar o que já está pronto para acontecer (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Pare de querer controlar tudo. A vida não está fora do eixo ela só está te convidando a confiar mais. O conselho é: o excesso de análise pode travar o que já está pronto para acontecer.

Libra

Ilustração do signo de Libra, com símbolo formado por uma linha horizontal e um semicírculo sobre ela, em fundo escuro
Agradar todo mundo pode custar a verdade do libriano (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Chegou a hora de se posicionar. Evitar conflitos pode estar te afastando de decisões importantes. O conselho é: agradar todo mundo pode custar a sua própria verdade.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo em formato de letra m com uma seta na extremidade direita, em fundo escuro
A transformação do escorpiano começa quando o nativo para de segurar o que não faz mais sentido (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Solte o que você já sabe que não faz mais sentido. Resistir só prolonga processos que já estão pedindo fim. O conselho é: a transformação começa quando você para de segurar.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com símbolo representado por uma flecha diagonal apontando para cima e à direita, em fundo escuro
O sagitariano deve apostar na comunicação clara para evitar mal-entendidos desnecessários (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Preste mais atenção nas suas relações. Nem todo mundo está no mesmo ritmo que você e tudo bem. O conselho é: comunicação clara evita mal-entendidos desnecessários.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo formado por uma linha curva que se enrola na extremidade inferior, em fundo escuro
O capricorniano necessita entender que nem tudo precisa ser tão sério (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Nem tudo precisa ser tão sério o tempo todo. Abra espaço para leveza, conversas e até mudanças de planos. O conselho é: produtividade também passa por bem-estar.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com símbolo formado por duas linhas onduladas paralelas, em fundo escuro
O aquariano pode colocar as ideias em prática (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Ideias você tem de sobra agora é hora de colocar em prática. O conselho é: menos teoria, mais ação. O mundo precisa ver o que você pensa.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com símbolo composto por duas curvas opostas unidas por uma linha central, em fundo escuro
O pisciano pode estar se perdendo em pensamentos ou expectativas (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Volte para o presente. Você pode estar se perdendo em pensamentos ou expectativas. O conselho é: o agora tem mais respostas do que você imagina.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 25/04/2026 13:06
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