Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

O fim de abril chega com uma energia de movimento, leveza e muitas mudanças internas. O período pede flexibilidade, abertura para o novo e, principalmente, coragem para pensar diferente. O Universo não quer rigidez agora ele quer curiosidade, trocas e evolução.

A seguir, confira o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril!

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Áries

Usar mais a cabeça do que a pressa levará o ariano mais longe (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Desacelere a impulsividade e pense antes de agir. Nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento. O conselho é: utilize mais a cabeça do que a pressa isso vai te levar mais longe.

Touro

O momento pede pequenas mudanças que poderão abrir portas importantes ao taurino (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Saia um pouco da zona de conforto. Você ama estabilidade, mas o momento pede pequenas mudanças que poderão abrir portas importantes. Confie: nem toda mudança é ameaça.

Gêmeos

O geminiano deve direcionar a energia com foco, para não se perder em mil caminhos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Você está em evidência mas isso também pede responsabilidade com o que fala e decide. O conselho é: direcione sua energia com foco, para não se perder em mil caminhos.

Câncer

O canceriano precisa olhar as situações com mais leveza e racionalidade (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Nem tudo precisa ser sentido tão profundamente agora. Tente olhar as situações com mais leveza e racionalidade. O conselho é: nem todo silêncio é rejeição.

Leão

Trocas verdadeiras fortalecem o brilho do leonino (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Abra espaço para ouvir mais e falar menos. Nem sempre você precisa liderar às vezes, aprender com o outro é o verdadeiro crescimento. O conselho é: trocas verdadeiras fortalecem seu brilho.

Virgem

O excesso de análise do virginiano pode travar o que já está pronto para acontecer (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Pare de querer controlar tudo. A vida não está fora do eixo ela só está te convidando a confiar mais. O conselho é: o excesso de análise pode travar o que já está pronto para acontecer.

Libra

Agradar todo mundo pode custar a verdade do libriano (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Chegou a hora de se posicionar. Evitar conflitos pode estar te afastando de decisões importantes. O conselho é: agradar todo mundo pode custar a sua própria verdade.

Escorpião

A transformação do escorpiano começa quando o nativo para de segurar o que não faz mais sentido (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Solte o que você já sabe que não faz mais sentido. Resistir só prolonga processos que já estão pedindo fim. O conselho é: a transformação começa quando você para de segurar.

Sagitário

O sagitariano deve apostar na comunicação clara para evitar mal-entendidos desnecessários (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Preste mais atenção nas suas relações. Nem todo mundo está no mesmo ritmo que você e tudo bem. O conselho é: comunicação clara evita mal-entendidos desnecessários.

Capricórnio

O capricorniano necessita entender que nem tudo precisa ser tão sério (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Nem tudo precisa ser tão sério o tempo todo. Abra espaço para leveza, conversas e até mudanças de planos. O conselho é: produtividade também passa por bem-estar.

Aquário

O aquariano pode colocar as ideias em prática (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Ideias você tem de sobra agora é hora de colocar em prática. O conselho é: menos teoria, mais ação. O mundo precisa ver o que você pensa.

Peixes

O pisciano pode estar se perdendo em pensamentos ou expectativas (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Volte para o presente. Você pode estar se perdendo em pensamentos ou expectativas. O conselho é: o agora tem mais respostas do que você imagina.