Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

O movimento dos astros tenderá a trazer à tona desafios emocionais, mas também oportunidades valiosas de crescimento e amadurecimento. Apesar das possíveis inseguranças e imprevistos, o domingo favorecerá a autoconsciência e a organização interna. Será um dia importante para desacelerar, acolher as próprias emoções e agir com mais gentileza consigo e com os outros.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias astrológicas da melhor forma possível!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

O ariano estará focado em tarefas diárias e na organização da rotina (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você buscará dar mais atenção às tarefas diárias e à organização da rotina. Contudo, poderá se deparar com inseguranças ou feridas antigas, o que poderá afetar seu desempenho. Além disso, o desejo de ser eficiente poderá ser impactado por fragilidades internas. Diante desse cenário, evite se cobrar demais ou buscar uma perfeição inalcançável.

Touro

O taurino deverá evitar buscar a perfeição excessiva nas atividades que lhe dão prazer (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você precisará ter cautela ao se expressar e ao lidar com assuntos afetivos, pois inseguranças antigas poderão ressurgir e gerar desconforto. Ainda hoje, evite buscar perfeição excessiva nas atividades que lhe trazem prazer. Em vez disso, procure aceitar suas limitações para não transformar os momentos de lazer em fontes de estresse. Ademais, busque priorizar o autocuidado.

Gêmeos

O geminiano deverá evitar decisões impulsivas e ser mais paciente e flexível (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você poderá se deparar com imprevistos no ambiente doméstico. Nesse cenário, mudanças repentinas na rotina do lar e tensões com os familiares tenderão a gerar desconfortos, gastos financeiros e uma sensação de insatisfação. Por conta disso, evite decisões impulsivas para não se arrepender depois. Pelo contrário, procure ser paciente e flexível.

Câncer

O canceriano deverá ter paciência e investir na organização (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você deverá ter cuidado com o que diz e com a forma como gasta o seu dinheiro. Isso porque imprevistos e mudanças inesperadas poderão gerar mal-entendidos ou prejuízos financeiros. De modo geral, o domingo pedirá que tenha paciência ao lidar com notícias confusas ou alterações na rotina, evitando decisões precipitadas e investindo na organização.

Leão

O leonino sentirá a necessidade de organizar as finanças (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar as finanças e colocar em ordem os detalhes práticos do dia. Porém, imprevistos ou mudanças repentinas poderão gerar instabilidades. Diante disso, será necessário manter a calma para não gastar de forma impulsiva. Ademais, busque priorizar o que é essencial e evitar reações exageradas.

Virgem

O virginiano deverá manter a calma diante de imprevistos (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste domingo, você tenderá a desejar mudanças na aparência ou na rotina. No entanto, esse impulso poderá levar a arrependimentos. Afinal, o dia será marcado por instabilidades nas interações sociais e nas finanças, com imprevistos que poderão atrapalhar a organização e os relacionamentos. Diante de possíveis tensões, procure manter a calma.

Libra

O libriano deverá investir em momentos de silêncio para organizar os pensamentos (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com uma forte inquietação interna e com sentimentos confusos. Diante disso, procure ter cuidado com reações emocionais intensas, pois elas poderão gerar instabilidades nos relacionamentos ou causar prejuízos financeiros. O melhor será investir em momentos de silêncio para organizar os pensamentos.

Escorpião

O escorpiano deverá equilibrar as expectativas com a realidade (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você buscará organizar os projetos de longo prazo e analisar as amizades. No processo, entretanto, poderão surgir conflitos internos entre a busca por organização e o desejo de lazer. Inclusive, será possível que a instabilidade emocional do dia gere uma sensação de insatisfação no convívio social e leve a gastos impulsivos. Para amenizar as tensões, procure equilibrar as suas expectativas com a realidade.

Sagitário

O sagitariano deverá evitar gastos impulsivos (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado no campo profissional, evitando que inseguranças pessoais interfiram na produtividade ou nas relações de trabalho. De modo geral, o domingo pedirá equilíbrio emocional, pois a tendência a se cobrar excessivamente poderá gerar insatisfação com os seus resultados. Ao longo do dia, esteja atento(a) a essas questões e evite gastos impulsivos para compensar o estresse.

Capricórnio

O capricorniano sentirá vontade de organizar os planos e de expandir os conhecimentos (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você tenderá a sentir vontade de organizar seus planos e de expandir os conhecimentos. Contudo, dúvidas sobre suas capacidades, além de inseguranças e feridas emocionais ligadas ao aprendizado, poderão surgir e afetar a autoconfiança. Será preciso encarar essas vulnerabilidades com senso de realidade para não prejudicar seu crescimento.

Aquário

O aquariano deverá evitar que inseguranças antigas interfiram em suas decisões (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você precisará lidar com as dívidas e finanças compartilhadas com mais atenção, revisando cuidadosamente os seus acordos e compromissos. Isso porque feridas emocionais ou o medo da perda poderão surgir no processo, dificultando a resolução dos problemas. Procure enfrentar essas vulnerabilidades de forma organizada, evitando assim que inseguranças antigas interfiram em suas decisões.

Peixes

O pisciano sentirá a necessidade de organizar a rotina (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar a rotina e encontrar o equilíbrio nas relações próximas. Nesse cenário, inclusive, você buscará direcionar bastante atenção para as necessidades do outro. Apesar disso, feridas emocionais ou inseguranças poderão surgir, causando desconfortos ou uma sensação de vulnerabilidade nas parcerias. Procure encarar essa situação com paciência e clareza.