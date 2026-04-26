Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

As energias deste domingo trarão esperança e direcionamento, mas também desafios internos. Algumas cartas do tarot indicam renovação e avanço, enquanto outras pedem atenção a bloqueios emocionais e excesso de expectativas. De modo geral, será um dia importante para alinhar o que pensa, diz e faz.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries A Estrela
A carta A Estrela indica esperança e renovação. O domingo trará leveza, fé e confiança no futuro. Ao longo do dia, procure confiar no processo.
Touro 4 de Copas
Neste domingo, tenha cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta 4 de Copas sinaliza que você pode estar ignorando oportunidades importantes.
Gêmeos Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão o seu domingo. De acordo com a carta Pajem de Paus, um convite poderá renovar as energias do dia.
Câncer 8 de Espadas
A carta 8 de Espadas pede cuidado com pensamentos limitantes. Afinal, você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.
Leão 3 de Paus
A carta 3 de Paus sugere expansão e novos horizontes. O domingo favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos.
Virgem 7 de Copas
O excesso de opções poderá gerar confusões. Por conta disso, a carta 7 de Copas pede foco e clareza para não se perder em ilusões.
Libra Rainha de Espadas
Segundo a carta Rainha de Espadas, haverá clareza e posicionamento firme neste domingo. O dia favorecerá decisões racionais e uma comunicação direta.
Escorpião 9 de Paus
Resiliência e persistência marcarão o dia, conforme a carta 9 de Paus. Mesmo cansado(a), você estará perto de superar um desafio importante.
Sagitário Rainha de Paus
Conforme a carta Rainha de Paus, a confiança e o magnetismo estarão em alta. O domingo favorecerá atitude, criatividade e protagonismo.
Capricórnio 10 de Espadas
A carta 10 de Espadas marca o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.
Aquário O Carro
De acordo com a carta O Carro, haverá movimento e conquista. O dia favorecerá avanços e decisões firmes. Portanto, siga com foco.
Peixes O Eremita
Será um dia voltado para a introspecção. A carta O Eremita pede silêncio, reflexão e conexão com o seu interior.