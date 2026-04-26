Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Enquanto alguns nativos viverão um dia de renovação e avanço, outros poderão se deparar com bloqueios emocionais e excesso de expectativas (Imagem: AnnaStills | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As energias deste domingo trarão esperança e direcionamento, mas também desafios internos. Algumas cartas do tarot indicam renovação e avanço, enquanto outras pedem atenção a bloqueios emocionais e excesso de expectativas. De modo geral, será um dia importante para alinhar o que pensa, diz e faz.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries A Estrela

O domingo dos arianos será marcado por esperança e renovação (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta A Estrela indica esperança e renovação. O domingo trará leveza, fé e confiança no futuro. Ao longo do dia, procure confiar no processo.

Touro 4 de Copas

Os taurinos precisarão ter cuidado com o desinteresse ou com a insatisfação (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Neste domingo, tenha cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta 4 de Copas sinaliza que você pode estar ignorando oportunidades importantes.

Gêmeos Pajem de Paus

Um convite especial poderá renovar as energias dos geminianos neste domingo (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o seu domingo. De acordo com a carta Pajem de Paus, um convite poderá renovar as energias do dia.

Câncer 8 de Espadas

Os cancerianos deverão ter cuidado com pensamentos limitantes (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 8 de Espadas pede cuidado com pensamentos limitantes. Afinal, você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.

Leão 3 de Paus

O domingo dos leoninos favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 3 de Paus sugere expansão e novos horizontes. O domingo favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos.

Virgem 7 de Copas

Será importante que os virginianos invistam no foco e na clareza (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

O excesso de opções poderá gerar confusões. Por conta disso, a carta 7 de Copas pede foco e clareza para não se perder em ilusões.

Libra Rainha de Espadas

As decisões e a comunicação dos librianos serão favorecidas neste domingo (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Segundo a carta Rainha de Espadas, haverá clareza e posicionamento firme neste domingo. O dia favorecerá decisões racionais e uma comunicação direta.

Escorpião 9 de Paus

Os escorpianos estarão bem próximos de superar um desafio importante (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Resiliência e persistência marcarão o dia, conforme a carta 9 de Paus. Mesmo cansado(a), você estará perto de superar um desafio importante.

Sagitário Rainha de Paus

A confiança e o magnetismo dos sagitarianos estarão em alta neste domingo (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Conforme a carta Rainha de Paus, a confiança e o magnetismo estarão em alta. O domingo favorecerá atitude, criatividade e protagonismo.

Capricórnio 10 de Espadas

Apesar dos desconfortos, o encerramento de um ciclo também trará libertação para os capricornianos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas marca o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.

Aquário O Carro

Haverá movimento e conquista no domingo dos aquarianos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

De acordo com a carta O Carro, haverá movimento e conquista. O dia favorecerá avanços e decisões firmes. Portanto, siga com foco.

Peixes O Eremita

O domingo dos piscianos será voltado para a introspecção (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Será um dia voltado para a introspecção. A carta O Eremita pede silêncio, reflexão e conexão com o seu interior.