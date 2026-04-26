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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A semana pedirá atenção às mudanças, leitura intuitiva das situações e escolhas mais conscientes diante dos caminhos que se abrem (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana pedirá atenção às mudanças, leitura intuitiva das situações e escolhas mais conscientes diante dos caminhos que se abrem (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por movimentos intensos e revelações importantes, trazendo tanto momentos de virada quanto de acolhimento emocional. Conforme o tarot, haverá mudanças de energia que vão pedir mais atenção à intuição, às escolhas práticas e à forma como cada nativo lida com suas relações e responsabilidades. Será um período em que o inesperado poderá abrir caminhos, enquanto a clareza emocional ajudará a entender o que precisa ser mantido e o que não faz mais sentido continuar carregando.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries A Torre

Ilustração do signo de Áries contendo um carneiro com chifres curvos em fundo bege
Áries passará por uma semana de rupturas e mudanças inesperadas que poderá trazer libertação (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A semana será de quebra de padrão. Segundo a carta “A Torre”, algo poderá sair do controle ou mudar de forma inesperada, mas isso virá para te libertar. O que cair, já não sustentará mais. Confie no processo, mesmo que leve um susto.

Touro Rainha de Ouros 

Ilustração do signo de Touro contendo uma cabeça de touro com chifres e estrela central em fundo bege
Para Touro, o período favorecerá estabilidade, autocuidado e fortalecimento da segurança emocional e material (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Cuidado com você e com o seu conforto. A carta “Rainha de Ouros” indica que a semana será de estabilidade emocional e material. Será um bom período para cuidar da casa, do corpo e fortalecer sua segurança.

Gêmeos O Mago 

Ilustração do signo de Gêmeos contendo duas faces humanas lado a lado em fundo bege
O nativo de Gêmeos viverá dias de forte poder de comunicação, com criatividade ativa e capacidade de realização (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

O poder de criação estará nas suas mãos. Conforme a carta “O Mago”, a sua comunicação estará afiada, com ideias rápidas e capacidade de fazer acontecer. Só evite manipular situações e utilize essa energia com consciência. 

Câncer 9 de Copas 

Ilustração do signo de Câncer contendo um caranguejo estilizado em fundo bege
Para Câncer, a semana trará satisfação emocional, com sensação de conquistas e desejos se concretizando (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Os desejos poderão se realizar. De acordo com a carta “9 de Copas”, haverá aquela sensação de que está dando certo. Aproveite essa energia de satisfação e celebre suas conquistas, mesmo as pequenas.

Leão 3 de Espadas 

Ilustração do signo de Leão contendo a cabeça de um leão cercada por folhas e estrelas em fundo bege
Leão poderá enfrentar sensibilidades e possíveis dores emocionais que pedirão acolhimento e cura (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

O coração estará mais sensível. Segundo a carta “3 de Espadas “, decepções ou mágoas poderão vir à tona. Não ignore o que sente, mas também não dramatize além do necessário. A cura virá do enfrentamento. 

Virgem 6 de Ouros 

Ilustração do signo de Virgem contendo uma figura feminina com flores e folhas em fundo bege
Para Virgem, a semana será de equilíbrio nas trocas, com reconhecimento, apoio e atenção (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Haverá trocas justas. A carta “6 de Ouros” indica que a semana será de equilíbrio entre dar e receber. Poderá envolver ajuda, presentes ou reconhecimento. Apenas cuide para não se doar em excesso.

Libra A Lua 

Ilustração do signo de Libra contendo uma balança equilibrada e elementos florais em fundo bege
Libra deverá confiar mais na intuição e acreditar nas próprias percepções (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A intuição estará alta, mas também poderá haver confusão. Segundo a carta “A Lua”, nem tudo será o que parecer. Escute mais seu sentir do que aquilo que te contam. Evite decisões no escuro. 

Escorpião Ás de Espadas 

Ilustração do signo de Escorpião contendo um escorpião em fundo bege
Para Escorpião, a semana trará clareza, revelações e decisões importantes que exigirão cortes necessários (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Haverá clareza mental e cortes necessários. Conforme a carta “Ás de Espadas”, verdades virão à tona. Será um ótimo momento para decisões diretas e para eliminar o que não faz mais sentido. 

Sagitário 10 de Paus 

Ilustração do signo de Sagitário contendo uma flecha apontando para cima entre folhas e estrelas em fundo bege
O nativo de Sagitário poderá se sentir sobrecarregado e precisará abrir mão do controle para aliviar o peso das responsabilidades acumuladas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” mostra que você pode estar carregando mais do que deve. Será o momento de delegar, aliviar o peso e parar de tentar dar conta de tudo sozinho(a).

Capricórnio A Roda da Fortuna 

Ilustração do signo de Capricórnio contendo uma cabra com chifres longos em fundo bege
Para Capricórnio, o período será de mudanças inesperadas e movimentos do destino que exigirão adaptação (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Mudanças estarão em movimento. De acordo com a carta “A Roda da Fortuna”, a vida irá girar e poderá trazer surpresas boas ou reviravoltas. Confie no fluxo e se adapte rápido. 

Aquário Rainha de Copas 

Ilustração do signo de Aquário contendo um jarro vertendo água cercado por estrelas em fundo bege
Aquário viverá uma fase de maior sensibilidade, conexão emocional e acolhimento afetivo (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Sensibilidade e conexão estarão em destaque. A carta “Rainha de Copas” indica que será uma semana boa para ouvir o coração, cuidar das emoções e se conectar com quem te faz bem.

Peixes 8 de Espadas 

Ilustração do signo de Peixes contendo dois peixes opostos cercados por folhas e estrelas em fundo bege
Para Peixes, a semana trará a sensação de bloqueio mental, mas com potencial de superação interna (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Haverá sensação de estar preso(a), mas grande parte disso será mental. Serão limitações autoimpostas. A carta “8 de Espadas” mostra que você conseguirá sair dessa situação, mas precisará mudar a forma de pensar. 

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/04/2026 08:09
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