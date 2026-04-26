Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

O domingo pede uma refeição especial, e o frango assado é sempre uma escolha certeira. Versátil, econômico e cheio de sabor, ele é o tipo de prato que reúne todo mundo ao redor da mesa e transforma um almoço comum em uma memória afetiva. De receitas mais tradicionais a versões com temperos inusitados, há opções para todos os gostos.

Veja 6 receitas de frango assado para deixar o seu fim de semana ainda mais gostoso!

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1. Frango assado com batata

Ingredientes

1 frango inteiro limpo, com cerca de 1,5 kg

3 batatas cortadas em pedaços grandes

cortadas em pedaços grandes 1 limão-taiti cortado em quartos

1 limão-siciliano cortado em quartos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de tomilho

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua as batatas e regue com metade do azeite. Tempere com um pouco de sal e misture bem. Depois, em um recipiente, misture o suco de limão, o restante do azeite, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o frango na assadeira e esfregue essa mistura por ele todo, inclusive por dentro. Em seguida, na assadeira, coloque os pedaços dos limões. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora e 20 minutos, regando ocasionalmente com o próprio caldo da assadeira, até a pele ficar dourada e crocante. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e sirva em seguida.

2. Coxa e sobrecoxa assadas ao vinho branco

Ingredientes

1 kg de coxa e sobrecoxa de frango

2 cebolas cortadas em rodelas grossas

1/2 xícara de chá de vinho branco

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxas e sobrecoxas com sal, pimenta-do-reino, alho e azeite. Após, disponha as cebolas na assadeira, coloque o frango por cima e regue com o vinho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 minutos, até dourar e as cebolas ficarem macias e levemente caramelizadas. Sirva em seguida.

3. Frango assado estilo asiático

Ingredientes

1 frango inteiro limpo, com cerca de 1,5 kg

inteiro limpo, com cerca de 1,5 kg 1/2 xícara de chá de molho de soja

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o molho de soja, o gengibre, o alho, o mel, o azeite e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Coloque o frango em uma assadeira e, com o auxílio de uma colher ou pincel, espalhe o molho por toda a superfície, incluindo a parte interna da cavidade.

Deixe o frango repousar por cerca de 20 minutos para absorver os sabores. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Durante o preparo, regue o frango com o próprio molho a cada 20 minutos para manter a carne suculenta e formar uma camada caramelizada. Retire quando estiver bem dourado, com a pele brilhante e levemente escura. Deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

Sobrecoxas de frango assadas ao mel e alho (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

4. Sobrecoxas de frango assadas ao mel e alho

Ingredientes

6 sobrecoxas de frango com pele

2 colheres de sopa de mel

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de cogumelos inteiros

1/2 xícara de chá de ervilha

1 xícara de chá de tomate-cereja

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, em uma tigela, misture o mel, o alho e o azeite e espalhe sobre o frango, envolvendo bem. Após, disponha as sobrecoxas em uma assadeira grande e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Retire, adicione os cogumelos, a ervilha e o tomate-cereja ao redor do frango e misture levemente ao molho formado. Volte ao forno por mais 20 a 25 minutos, até o frango ficar dourado e cozido por dentro. Finalize com a salsinha picada e sirva quente.

5. Frango assado à cerveja com páprica defumada

Ingredientes

1 frango inteiro limpo, com cerca de 1,5 kg

2 xícaras de chá de cerveja clara

clara 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 dentes de alho picados

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a cerveja, o azeite, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o frango em uma assadeira e regue com essa mistura, espalhando bem por toda a superfície e também no interior da cavidade. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora e 20 minutos, regando com o próprio molho da assadeira na metade do tempo, até a pele ficar dourada e o frango bem suculento. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.

6. Frango assado com crosta de ervas e pão

Ingredientes

1 frango inteiro limpo, com cerca de 1,5 kg

2 xícaras de chá de pão amanhecido triturado

amanhecido triturado 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de alecrim picado

1 colher de chá de tomilho

2 dentes de alho picados

Modo de preparo

Em uma assadeira, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e azeite. Em um recipiente, misture o pão triturado com o alho e as ervas e pressione essa mistura sobre a superfície do frango, formando uma crosta. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora e 30 minutos, até dourar e ficar crocante por fora. Sirva em seguida.