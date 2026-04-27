Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Nesta semana, ilusões começarão a cair e verdades se tornarão evidentes (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana trará um chamado para decisões mais maduras e conscientes. O baralho cigano revela um momento de transição em que ilusões começarão a cair e verdades se tornarão evidentes. Segundo o mestre Ravi Vidya, este será um período de alinhamento: aquilo que não tiver base irá se desfazer, enquanto o que for verdadeiro ganhará força.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

O ariano viverá uma fase de decisões rápidas e cortes necessários (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “A Foice” indica decisões rápidas e cortes necessários. Será importante evitar agir por impulso emocional, mas pensar nas consequências. No amor, atitudes radicais poderão gerar afastamento. No trabalho, será essencial manter o foco no que realmente importa.

Touro

A semana favorecerá ao taurino encontros e oportunidades por meio de pessoas (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “O Jardim” traz movimento social e novas conexões. A semana favorecerá encontros e oportunidades por meio de pessoas. No amor, a abertura trará mais leveza. No trabalho, o networking será importante.

Gêmeos

O geminiano terá uma semana de novos aprendizados (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “O Livro” aponta informações ocultas e aprendizados. Nem tudo estará claro. No amor, será melhor evitar suposições. No trabalho, será fundamental observar antes de agir.

Câncer

A semana trará estabilidade e necessidade de segurança ao canceriano (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade e a necessidade de segurança. Será importante evitar mudanças impulsivas. No amor, os vínculos se fortalecerão. No trabalho, será indicado manter o que já estiver sólido.

Leão

A semana trará força e poder pessoal ao leonino (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “O Urso” indica força e poder pessoal. Será necessário ter cuidado com atitudes dominadoras. No amor, será importante evitar o controle excessivo. No trabalho, a liderança estará em destaque.

Virgem

O virginiano precisará tomar decisões importantes (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “Os Caminhos” pede decisões importantes. A indecisão poderá travar a evolução. No amor, será necessário escolher com clareza. No trabalho, será essencial definir prioridades.

Libra

A semana trará harmonia e boas surpresas ao libriano (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “O Buquê” indica harmonia e boas surpresas. A semana suavizará tensões. No amor, haverá um clima leve e afetivo. No trabalho, poderá haver reconhecimento.

Escorpião

O escorpiano precisará evitar intrigas e mal-entendidos (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “A Serpente” alerta para conflitos e jogos emocionais. Será importante evitar intrigas e mal-entendidos. No amor, será preciso atenção à desconfiança. No trabalho, a estratégia será fundamental.

Sagitário

A semana favorecerá mudanças e novos horizontes ao sagitariano (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “O Navio” indica movimento e expansão. A semana favorecerá mudanças e novos horizontes. No amor, haverá maior desejo de liberdade. No trabalho, o crescimento estará em evidência.

Capricórnio

A semana pedirá coerência ao capricorniano (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “O Anel” fala de compromissos e responsabilidades. A semana pedirá coerência. No amor, as relações se firmarão. No trabalho, acordos importantes poderão surgir.

Aquário

O aquariano deverá aproveitar o momento com atenção (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “O Trevo” indica sorte e oportunidades rápidas. Será importante aproveitar o momento com atenção. No amor, a leveza favorecerá encontros. No trabalho, surgirão boas chances.

Peixes

A semana trará aprendizados ao pisciano (Imagem: Elena Preo | Shutterstock)

A carta “A Cruz” indica aprendizados e desafios. Aceitar o processo trará crescimento. No amor, será necessário cultivar maturidade emocional. No trabalho, a responsabilidade será essencial.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.