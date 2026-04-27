Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

A segunda-feira será um dia de ajustes internos e externos (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira trará uma energia de transição, conexões e reavaliações importantes. Algumas cartas do tarot indicam avanço, encontros e oportunidades, enquanto outras pedem cautela, equilíbrio e mudança de perspectiva. Este será um dia de ajustes internos e externos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 6 de Espadas

Os nativos de Áries poderão deixar para trás uma fase difícil (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” anuncia um momento de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar em direção a algo mais leve.

Touro 2 de Copas

Os nativos de Touro viverão momentos de parceria e troca sincera (Imagem: nejumi | Shutterstock)

Sob a influência da carta “2 de Copas”, o dia favorecerá conexões importantes. As parcerias, as reconciliações e os momentos de troca sincera estarão em destaque.

Gêmeos 2 de Ouros

Os nativos de Gêmeos terão o equilíbrio entre responsabilidades como desafio central (Imagem: nejumi | Shutterstock)

Será importante buscar equilíbrio entre responsabilidades. Conforme a carta “2 de Ouros”, o dia pedirá organização para lidar com várias demandas ao mesmo tempo.

Câncer Rainha de Copas

Os nativos de Câncer terão um dia marcado por sensibilidade e acolhimento (Imagem: nejumi | Shutterstock)

Com a energia da carta “Rainha de Copas”, a sensibilidade e o acolhimento serão marcantes. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Leão A Estrela

Os nativos de Leão sentirão leveza e confiança no futuro (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “A Estrela” indica esperança e renovação. A leveza, a fé e a confiança no futuro estarão presentes. Confie no processo.

Virgem Rainha de Ouros

Os nativos de Virgem caminharão em direção à segurança emocional e material (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” ilumina o caminho da estabilidade e do autocuidado. O dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em si.

Libra 9 de Paus

Os nativos de Libra precisarão de resiliência e persistência para superar desafios (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” pede resiliência e persistência. Mesmo com cansaço, você estará perto de superar um desafio importante.

Escorpião Rainha de Espadas

Os nativos de Escorpião terão um dia de clareza e posicionamento firme (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica clareza e posicionamento firme. O dia favorecerá decisões racionais e comunicação direta.

Sagitário O Mago

Os nativos de Sagitário terão todo o poder de realização ao seu favor (Imagem: nejumi | Shutterstock)

Haverá poder de realização, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo aquilo de que precisa para fazer acontecer. Aproveite o dia.

Capricórnio 8 de Copas

Os nativos de Capricórnio precisarão praticar o desapego e soltar o que não faz mais sentido (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” sinaliza que o desapego será necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que já não faz sentido.

Aquário 8 de Paus

Os nativos de Aquário poderão receber respostas ou mudanças inesperadas (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” anuncia um dia de movimento e novidades rápidas. Esta segunda-feira poderá trazer respostas ou mudanças inesperadas.

Peixes O Enforcado

Os nativos de Peixes serão chamados a mudar de perspectiva e refletir antes de agir (Imagem: nejumi | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” pede uma mudança de perspectiva nesta segunda-feira. O dia exigirá pausa e reflexão antes de agir.