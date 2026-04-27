Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 

A energia de Oxum pode ser acessada em pequenos gestos do dia a dia (Imagem: Joa Souza | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Doçura, beleza, sensibilidade e abundância. Oxum é uma das orixás mais amadas das tradições afro-brasileiras, conhecida por reger o amor, a autoestima, a fertilidade e a prosperidade. Sua energia é suave, mas extremamente poderosa e pode ser acessada no dia a dia com intenção e respeito. Se você deseja se conectar com essa força, existem caminhos simples e simbólicos que ajudam a abrir esse canal.

A seguir, veja algumas formas de se aproximar dessa força!

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1. Cultive o amor-próprio

Antes de tudo, a energia de Oxum começa dentro de você. Ela rege o amor em todas as suas formas, especialmente o amor por si. Se olhar com mais carinho, se valorizar e reconhecer a própria beleza é uma forma direta de entrar em sintonia com essa vibração.

2. Utilize elementos que remetem à energia de Oxum

Cores como dourado e amarelo, além de elementos ligados à água doce, são associados a Oxum. Você pode incluir esses símbolos no seu ambiente ou até no seu dia a dia como uma vela, um acessório ou até um cantinho especial com intenção.

A água está ligada à energia de Oxum e simboliza limpeza emocional (Imagem: Yolya Ilyasova | Shutterstock)

3. Conecte-se com a água

Oxum é ligada aos rios e cachoeiras. Sempre que possível, esteja em contato com a água seja em um banho consciente, um momento de silêncio no chuveiro ou uma visita à natureza. A água ajuda a limpar emoções e abrir espaço para o novo.

4. Pratique a gratidão e a suavidade

A energia de Oxum não combina com pressa ou dureza. Cultivar a gratidão, falar com mais gentileza e desacelerar são formas de se alinhar com essa frequência. Pequenas atitudes fazem grande diferença.

5. Faça uma oração ou intenção com respeito

Você não precisa de rituais complexos. Um momento de silêncio, com uma vela acesa e uma intenção sincera, já é suficiente. Fale com o coração a conexão verdadeira está na verdade do seu sentimento.