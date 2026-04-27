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8 curiosidades sobre como os animais caçam na natureza

Estratégias surpreendentes mostram como diferentes espécies usam inteligência, força e adaptação para garantir alimento no ambiente selvagem

Ao longo da evolução, a necessidade de sobreviver fez com que muitos animais aperfeiçoassem as habilidades de caça (Imagem: Andrei Tomas | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Ao longo da evolução, a necessidade de sobreviver fez com que muitos animais aperfeiçoassem as habilidades de caça (Imagem: Andrei Tomas | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A caça é uma atividade essencial para muitos animais na natureza, pois está diretamente ligada à sobrevivência. É por meio dela que predadores garantem alimento e energia. Além disso, o ato de caçar também ajuda a equilibrar os ecossistemas, controlando populações e evitando desequilíbrios ambientais. 

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No entanto, nem todos os animais caçam da mesma forma. Ao longo da evolução, diferentes espécies desenvolveram técnicas únicas e bastante curiosas, que envolvem desde cooperação em grupo até o uso de armadilhas naturais. Veja a seguir! 

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1. Caça em grupo dos lobos 

Os lobos são conhecidos por caçar em equipe, utilizando uma organização impressionante. Eles se comunicam por sinais e vocalizações para cercar a presa, aumentando as chances de sucesso. Essa estratégia permite derrubar animais maiores e mais fortes. A cooperação também reduz o gasto de energia individual e fortalece os laços sociais da alcateia. 

2. A emboscada silenciosa dos felinos 

Felinos como leões, tigres e onças utilizam a técnica da emboscada. Eles se aproximam lentamente da presa, aproveitando a camuflagem e o silêncio para não serem detectados. No momento certo, atacam com rapidez e precisão. Essa estratégia economiza energia, já que evita perseguições longas. 

3. O mergulho preciso das aves de rapina 

Águias e falcões utilizam a visão extremamente aguçada para localizar presas a grandes distâncias. Ao identificar o alvo, mergulham em alta velocidade, podendo ultrapassar 300 km/h. Esse ataque rápido dificulta qualquer reação da presa. A precisão do mergulho garante eficiência e reduz o tempo de caça. 

4. A língua pegajosa do sapo 

Os sapos capturam suas presas com a língua longa e pegajosa, que é projetada em alta velocidade. Em frações de segundo, o inseto é capturado e puxado para dentro da boca. Essa técnica permite caçar sem precisar se movimentar muito. Além disso, reduz o risco de ser visto por predadores. 

Fotografia em close-focado em uma serpente Naja com a parte frontal do corpo erguida e a boca aberta em posição de defesa ou ataque, revelando a língua bifurcada escura. As escamas possuem tons de dourado, bege e preto, com um brilho sutil. O animal está sobre um solo de terra seca coberto por folhas mortas e gravetos, com o fundo levemente desfocado. A serpente apresenta o capelo (expansão lateral do pescoço) parcialmente visível, característico da espécie.
Com veneno potente e ação rápida, algumas serpentes imobilizam suas presas logo após o bote, garantindo uma caça mais segura e eficiente (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

5. O veneno estratégico das serpentes 

Algumas serpentes utilizam veneno para imobilizar ou matar suas presas. Após o bote, a toxina age rapidamente no organismo da vítima. Isso evita lutas prolongadas e possíveis ferimentos. Em muitos casos, a cobra ainda rastreia a presa após o ataque até encontrá-la debilitada. 

6. A teia como armadilha das aranhas 

As aranhas constroem teias que funcionam como verdadeiras armadilhas. Os fios pegajosos capturam insetos que passam pelo local. Ao perceber a vibração, a aranha se aproxima rapidamente para imobilizar a presa. Essa estratégia permite capturar alimento sem precisar caçar ativamente. 

7. A caça dos peixes elétricos 

Peixes como o poraquê produzem descargas elétricas para atordoar suas presas. Esse choque interfere no sistema nervoso do alvo, facilitando a captura. Além de caçar, essa habilidade também serve como defesa. A eletricidade é uma adaptação rara, mas extremamente eficiente na água. 

8. A perseguição incansável dos guepardos 

O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo e utiliza a velocidade como principal estratégia de caça. Ele realiza perseguições curtas, mas extremamente rápidas, alcançando altas velocidades em poucos segundos. Apesar disso, precisa agir com precisão, pois se cansa rapidamente. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 27/04/2026 12:06
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