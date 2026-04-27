Canjica doce: 3 receitas deliciosas e práticas para fazer em casa

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas que vão conquistar o paladar da família e dos amigos

Canjica cremosa (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Tradicional da culinária brasileira, a canjica doce é um prato que carrega memória afetiva e marca presença em diferentes momentos, especialmente nas festas juninas e nos dias mais frios. Cremosa, reconfortante e versátil, ela pode ser preparada de várias formas, desde a versão clássica até combinações mais incrementadas. Além de ser uma opção prática e de ótimo custo-benefício, a receita leva ingredientes simples e rende porções generosas, ideais para compartilhar em família ou servir em encontros especiais.

A seguir, confira 3 receitas deliciosas e práticas de canjica doce para fazer em casa!

1. Canjica cremosa

Ingredientes

  • 500 g de canjica branca
  • 1,5 l de água
  • 1 l de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 canela em pau
  • 5 cravos-da-índia
  • Canela em pó a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, adicione canjica e 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair. Em seguida, abra a panela com cuidado, acrescente o leite, o leite de coco, o leite condensado, o açúcar, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e ficar cremoso. Finalize com canela em pó antes de servir.

Uma tigela de cerâmica azul-petróleo preenchida com canjica de milho branco submersa em um caldo cremoso e espesso de doce de leite. A tigela está posicionada sobre uma mesa de madeira rústica, acompanhada por uma colher de metal ao lado e ramos secos de trigo ao fundo, criando uma atmosfera de conforto e culinária típica.
Canjica com doce de leite (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

2. Canjica com doce de leite

Ingredientes

  • 500 g de canjica branca
  • 1,5 l de água
  • 1 l de leite
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de doce de leite
  • 200 g de creme de leite
  • 1 canela em pau
  • 5 cravos-da-índia
  • Canela em pó a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, adicione canjica e 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair e abra a panela com cuidado. Acrescente o leite, o açúcar, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando. Depois, adicione o doce de leite e misture até incorporar completamente.

Por fim, acrescente o creme de leite, misture delicadamente e cozinhe por mais alguns minutos até atingir uma textura cremosa. Retire a canela em pau e os cravos-da-índia e sirva em tigelas, finalizando com canela em pó.

3. Canjica com coco e amendoim

Ingredientes

  • 500 g de canjica branca
  • 1,5 l de água
  • 800 ml de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de coco ralado
  • 1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado
  • 1 canela em pau
  • 4 cravos-da-índia
  • Canela em pó a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque a canjica, adicione 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair e abra a panela com cuidado. Acrescente o leite, o leite de coco, o leite condensado, o coco ralado, o amendoim triturado, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e ganhar cremosidade. Sirva com a canela em pó.

    postado em 27/04/2026 16:34
