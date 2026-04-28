Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026

A terça-feira trará uma energia de intensidade, decisões e retomada de poder pessoal. Algumas cartas do tarot indicam mudanças inesperadas e desafios internos, enquanto outras apontam força, movimento e oportunidades de crescimento. O dia pedirá coragem para encarar a realidade e seguir em frente.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries Rainha de Paus
Confiança e magnetismo marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e protagonismo. Você poderá se destacar naturalmente.
Touro 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.
Gêmeos 6 de Copas
Nostalgia e reencontros marcarão o dia, conforme a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.
Câncer Pajem de Espadas
Curiosidade e novas informações poderão surgir. Conforme a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.
Leão 7 de Copas
Muitas opções poderão gerar confusão nesta terça-feira. A carta “7 de Copas” pede foco para não se perder em ilusões.
Virgem 3 de Paus
Expansão e novos horizontes marcarão o dia, conforme a carta “3 de Paus”. A terça-feira favorecerá planejamento e abertura de caminhos.
Libra A Força
Controle emocional e resiliência serão fundamentais. A carta “A Força” indica que o dia pedirá calma para lidar com os desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.
Escorpião A Torre
Mudanças inesperadas poderão surgir e abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.
Sagitário 2 de Espadas
Você sentirá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que pode estar evitando.
Capricórnio O Carro
Movimento e conquista estarão presentes. A carta “O Carro” indica que o dia favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes.
Aquário 8 de Espadas
A carta “8 de Espadas” pede cuidado com pensamentos limitantes. Você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.
Peixes Cavaleiro de Ouros
Persistência e foco marcarão o seu dia, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme.