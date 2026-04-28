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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

O dia trará mudanças inesperadas e desafios internos, além de força e oportunidades de crescimento (Imagem: Pedal to the Stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia trará mudanças inesperadas e desafios internos, além de força e oportunidades de crescimento (Imagem: Pedal to the Stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A terça-feira trará uma energia de intensidade, decisões e retomada de poder pessoal. Algumas cartas do tarot indicam mudanças inesperadas e desafios internos, enquanto outras apontam força, movimento e oportunidades de crescimento. O dia pedirá coragem para encarar a realidade e seguir em frente.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rainha de Paus

Um símbolo do signo de Áries em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O dia favorecerá atitude, criatividade e protagonismo do ariano (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Confiança e magnetismo marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e protagonismo. Você poderá se destacar naturalmente.

Touro 10 de Espadas

Um símbolo do signo de Touro em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O dia trará o encerramento de um ciclo ao taurino (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.

Gêmeos 6 de Copas

Um símbolo do signo de Gêmeos em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes ao geminiano (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Nostalgia e reencontros marcarão o dia, conforme a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.

Câncer Pajem de Espadas

Um símbolo do signo de Câncer em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O canceriano deverá observar antes de agir, pois algo poderá ser revelado (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações poderão surgir. Conforme a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.

Leão 7 de Copas

Um símbolo do signo de Leão em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O leonino precisará de foco para não se perder em ilusões (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão nesta terça-feira. A carta “7 de Copas” pede foco para não se perder em ilusões.

Virgem 3 de Paus

Um símbolo do signo de Virgem em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O dia favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos ao virginiano (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Expansão e novos horizontes marcarão o dia, conforme a carta “3 de Paus”. A terça-feira favorecerá planejamento e abertura de caminhos.

Libra A Força

Um símbolo do signo de Libra em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O dia pedirá calma ao libriano para lidar com os desafios (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Controle emocional e resiliência serão fundamentais. A carta “A Força” indica que o dia pedirá calma para lidar com os desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.

Escorpião A Torre

Um símbolo do signo de Escorpião em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
Mudanças inesperadas poderão surgir para o escorpiano (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão surgir e abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.

Sagitário 2 de Espadas

Um símbolo do signo de Sagitário em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O sagitariano precisará encarar uma situação que pode estar evitando (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Você sentirá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que pode estar evitando.

Capricórnio O Carro

Um símbolo do signo de Capricórnio em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O dia do capricorniano favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Movimento e conquista estarão presentes. A carta “O Carro” indica que o dia favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes.

Aquário 8 de Espadas

Um símbolo do signo de Aquário em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
O aquariano precisará ter cuidado com pensamentos limitantes (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” pede cuidado com pensamentos limitantes. Você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.

Peixes Cavaleiro de Ouros

Um símbolo do signo de Peixes em branco aparece no centro de um fundo roxo, com um efeito circular em tons mais claros ao redor
Persistência e foco marcarão o dia do pisciano (Imagem: Raphael Lopez | Shutterstock)

Persistência e foco marcarão o seu dia, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 28/04/2026 07:01
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