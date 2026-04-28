InícioRevista do Correio
Astrologia

5 plantas para atrair mais amor para a sua vida

Conheça espécies que equilibram emoções e criam um ambiente mais acolhedor para relações afetivas

Algumas plantas podem transformar a energia da sua casa e abrir caminhos para o amor florescer (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Se você acredita que a energia da sua casa influencia diretamente seus sentimentos e relacionamentos, vale a pena olhar com mais carinho para as plantas ao seu redor. Algumas espécies são conhecidas por vibrar na frequência do afeto, da conexão e da abertura emocional e podem ser ótimas aliadas para quem quer atrair ou fortalecer o amor.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira 5 plantas que ajudam a atrair mais amor!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Rosa

A imagem mostra um buquê de rosas vermelhas com folhas verdes, cuidadosamente arranjado e amarrado com uma fita. As flores estão apoiadas sobre uma superfície de madeira, com aparência fresca e vibrante.
A rosa está diretamente ligada ao romance, à paixão e à beleza (Imagem: Anett | Shutterstock)

Clássica e poderosa, a rosa está diretamente ligada ao romance, à paixão e à beleza. Ter um vaso com ela em casa, especialmente nas cores vermelha ou rosa, pode ajudar a ativar sentimentos mais intensos e abrir caminhos para novas conexões amorosas.

2. Jasmim

Flores de Jasmim brancas com folhas verdes em plantação de Jasmim
O jasmim tem aroma agradável e estimula o magnetismo pessoal (Imagem: StanislavM77 | Shutterstock)

O jasmim exala um perfume delicado e envolvente, associado à sensualidade e ao encantamento. Essa planta é ótima para estimular o magnetismo pessoal e criar um clima mais acolhedor e romântico no ambiente.

3. Lírio-da-paz

Vaso de palha no chão de madeira com lírio-da-paz de folhas verdes e flores brancas, ao lado de uma cadeira de madeira com pano listrado.
O lírio-da-paz é ideal para quem busca um amor mais sereno, baseado em equilíbrio, diálogo e reconciliação (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Se a sua intenção é viver um amor mais equilibrado e tranquilo, o lírio-da-paz é uma excelente escolha. Ele ajuda a purificar a energia emocional e promove paz, diálogo e reconciliação essencial para relações duradouras.

4. Lavanda

Flores roxas de lavanda em espaço verde
A lavanda é ideal para quem busca um amor mais leve, sem excessos ou turbulências (Imagem: foto_molka | Shutterstock)

A lavanda traz uma energia suave, ligada ao bem-estar e à calma. Ela é ideal para quem busca um amor mais leve, sem excessos ou turbulências. Além disso, ajuda a reduzir a ansiedade e abrir o coração de forma mais saudável.

5. Antúrio

Flor antúrio com flores vermelhas, centro amarelo e folhas verdes
O antúrio carrega uma forte simbologia ligada ao desejo e à vitalidade (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock)

Com suas folhas brilhantes e flores intensas, o antúrio carrega uma forte simbologia ligada ao desejo e à vitalidade. É uma planta que estimula a autoestima e a energia da conquista, perfeita para quem quer reacender a chama ou atrair um novo romance.

  • Google Discover Icon
Viviane Pettersen

    -
    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 28/04/2026 15:03
    SIGA
    x