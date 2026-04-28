Os cinemas recebem estreias que prometem movimentar a semana com histórias para diferentes gostos. Entre narrativas inspiradoras, tramas cheias de tensão, universos fantásticos e retratos de grandes nomes, os lançamentos convidam o público a mergulhar em diferentes experiências. Com opções que equilibram entretenimento e emoção, a seleção é um convite para sair da rotina e descobrir novas histórias.

A seguir, veja 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana!

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1. O Diabo Veste Prada 2 (30/04)

Em O Diabo Veste Prada 2, Miranda enfrenta novos desafios enquanto antigos caminhos voltam a se cruzar no mundo da moda (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

A aguardada continuação de O Diabo Veste Prada retoma a história em um cenário de profundas transformações no universo da moda e das publicações. Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrenta um período desafiador, pressionada pela crise do jornalismo tradicional e pela necessidade de manter a relevância da Runway em um mercado em constante reinvenção.

Nesse contexto, surge um novo obstáculo: Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, agora ocupa um cargo de alto escalão em uma poderosa marca de luxo e passa a influenciar decisões estratégicas que impactam diretamente os negócios de Miranda.

Enquanto isso, Andy Sachs (Anne Hathaway) reaparece em um momento decisivo da própria trajetória profissional, cruzando novamente o caminho da ex-chefe em meio a disputas, alianças inesperadas e mudanças que redefinem prioridades.

2. Power To The People: John & Yoko Live In NYC (30/04)

Em Power To The People: John & Yoko Live In NYC, John Lennon e Yoko Ono sobem ao palco em um show marcado por música e engajamento social (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar)

O longa apresenta um registro restaurado das apresentações realizadas por John Lennon e Yoko Ono no Madison Square Garden, em 1972. As imagens capturam um momento singular da trajetória do artista britânico após o fim do The Beatles, reunindo no palco a Plastic Ono Band e outros convidados.

Mais do que um simples show, a produção destaca a força de um evento com propósito social, organizado para apoiar iniciativas voltadas a crianças com deficiência, ao mesmo tempo em que traduz o clima político e cultural da época. Entre canções marcantes e discursos engajados, o filme constrói uma experiência que une memória musical e o espírito de mobilização que definiu aquele período.

3. That Time I Got Reincarnated As A Slime – O Filme: Lágrimas do Mar Azul-Celeste (30/04)

Em That Time I Got Reincarnated As A Slime – O Filme: Lágrimas do Mar Azul-Celeste, Rimuru encara uma nova ameaça em meio a uma viagem que foge do controle (Imagem: Reprodução digital | Sony e Crunchyroll)

Após a cerimônia de inauguração da Federação do Reino dos Demônios Tempest, Rimuru Tempest parte com seus aliados para uma ilha paradisíaca a convite de Elmesia, soberana da nação élfica conhecida como Dinastia Mágica de Thalion. O que começa como um período de descanso rapidamente ganha outro rumo quando uma enigmática mulher chamada Yura cruza o caminho do grupo.

A partir desse encontro, acontecimentos estranhos passam a surgir, revelando uma ameaça ligada ao vasto mar azul-celeste que cerca a região. Conforme o perigo se intensifica, Rimuru e seus companheiros se veem envolvidos em uma nova crise, em que segredos ocultos e forças desconhecidas colocam em risco a tranquilidade do local.

4. Zico, O Samurai de Quintino (30/04)

Em Zico, o Samurai de Quintino, a trajetória do ídolo revela os bastidores de uma carreira histórica no futebol (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)

O documentário acompanha a jornada de Zico, desde os primeiros passos em Quintino até alcançar o status de referência no futebol internacional. Ídolo consagrado do Clube de Regatas do Flamengo e nome marcante da Seleção Brasileira de Futebol, sua história é contada a partir de momentos decisivos que moldaram sua carreira.

O filme relembra partidas históricas, títulos importantes e obstáculos enfrentados ao longo do caminho, além de destacar sua atuação no Japão, onde também construiu uma trajetória relevante fora dos gramados como treinador. Com imagens da época e relatos, a produção revela diferentes facetas do atleta, evidenciando sua influência dentro e fora do esporte.

5. 2DIE4: 24 Horas no Limite (30/04)

Em 2DIE4: 24 Horas no Limite, Felipe Nasr enfrenta um dos maiores desafios do automobilismo em uma corrida de resistência extrema (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)

O longa acompanha o piloto brasileiro Felipe Nasr durante sua participação nas tradicionais 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais desafiadoras do automobilismo mundial. Com uma abordagem imersiva, o documentário revela os bastidores da corrida, marcada por um dia inteiro de disputas ininterruptas.

Ao longo da prova, o filme destaca não apenas a velocidade, mas também a resistência física e mental exigida dos pilotos, além do trabalho coletivo das equipes. Em um cenário em que imprevistos surgem a qualquer momento, a trajetória de Nasr ganha contornos de superação em meio a um dos maiores testes de limite no esporte.