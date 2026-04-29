Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026

A quarta-feira trará uma energia de movimento emocional, oportunidades e necessidade de equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam novos começos e avanços, enquanto outras pedem desapego e atenção ao que não faz mais sentido. Será um dia de fluidez desde que você saiba o que quer levar adiante.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries Ás de Copas
Novo ciclo emocional. Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração. Permita-se sentir.
Touro 8 de Paus
Movimento e novidades rápidas marcarão o dia, conforme a carta “8 de Paus”. A quarta-feira poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Aproveite o fluxo.
Gêmeos Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo poderão surgir. Segundo a carta “Pajem de Paus”, uma ideia ou um convite poderá trazer uma nova energia para o seu dia.
Câncer 8 de Copas
A carta “8 de Copas” indica que o desapego será necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.
Leão 4 de Copas
Cuidado com a insatisfação ou o desinteresse. A carta “4 de Copas” alerta que você pode estar ignorando oportunidades importantes.
Virgem 9 de Ouros
A carta “9 de Ouros” indica independência e realização. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você conquistou.
Libra Rainha de Espadas
Clareza e posicionamento firme marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Espadas”. A quarta-feira favorecerá decisões racionais e comunicação direta.
Escorpião Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” alerta para ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.
Sagitário 6 de Espadas
Será um dia de transição e superação. Segundo a carta “6 de Espadas”, você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.
Capricórnio Rei de Ouros
A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade e segurança. O dia favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.
Aquário 4 de Paus
Clima de celebração e estabilidade marcarão o dia, conforme a carta “4 de Paus”. A quarta-feira favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.
Peixes A Temperança
A carta “A Temperança” indica equilíbrio e harmonia nesta quarta-feira. O dia favorecerá ajustes e paciência. Por isso, evite extremos.