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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

A quarta-feira trará fluidez, desde que os nativos saibam o que querem levar adiante (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quarta-feira trará fluidez, desde que os nativos saibam o que querem levar adiante (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará uma energia de movimento emocional, oportunidades e necessidade de equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam novos começos e avanços, enquanto outras pedem desapego e atenção ao que não faz mais sentido. Será um dia de fluidez desde que você saiba o que quer levar adiante.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Ás de Copas

Ilustração do signo de Áries, em fundo bege, contendo símbolo semelhante a um V com hastes arqueadas para fora
O dia do ariano favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Novo ciclo emocional. Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração. Permita-se sentir.

Touro 8 de Paus

Ilustração do signo de Touro, em fundo bege, contendo um círculo com duas hastes curvas voltadas para cima
O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas ao taurino (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Movimento e novidades rápidas marcarão o dia, conforme a carta “8 de Paus”. A quarta-feira poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Aproveite o fluxo.

Gêmeos Pajem de Paus

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo bege, contendo duas linhas curvas verticais paralelas, unidas por traços retos acima e abaixo
Uma ideia ou um convite poderá trazer uma nova energia para o geminiano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo poderão surgir. Segundo a carta “Pajem de Paus”, uma ideia ou um convite poderá trazer uma nova energia para o seu dia.

Câncer 8 de Copas

Ilustração do signo de Câncer, em fundo bege, contendo dois traços curvos em formato de garras opostas, com círculos nas extremidades
O dia pedirá coragem ao canceriano para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” indica que o desapego será necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.

Leão 4 de Copas

Ilustração do signo de Leão, em fundo bege, contendo uma curva circular à esquerda ligada a um traço vertical que se estende suavemente para cima e depois desce
O leonino deverá tomar cuidado com a insatisfação ou o desinteresse (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Cuidado com a insatisfação ou o desinteresse. A carta “4 de Copas” alerta que você pode estar ignorando oportunidades importantes.

Virgem 9 de Ouros

Ilustração do signo de Virgem, em fundo bege, contendo um símbolo que lembra a letra M com uma perna direita curva que se dobra para dentro
O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que o virginiano conquistou (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” indica independência e realização. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você conquistou.

Libra Rainha de Espadas

Ilustração do signo de Libra, em fundo bege, contendo um semicírculo no topo representando a balança e uma linha horizontal reta abaixo
O dia favorecerá decisões racionais e a comunicação direta do libriano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Clareza e posicionamento firme marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Espadas”. A quarta-feira favorecerá decisões racionais e comunicação direta.

Escorpião Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo bege, contendo símbolo semelhante à letra M com uma cauda curva em forma de seta para a direita
O dia pedirá ao escorpiano cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” alerta para ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.

Sagitário 6 de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo bege, contendo uma flecha apontada para cima e à direita, com haste atravessando um pequeno círculo cruzado
O sagitariano poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Será um dia de transição e superação. Segundo a carta “6 de Espadas”, você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.

Capricórnio Rei de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo bege, contendo símbolo curvo semelhante a um V alongado à esquerda e uma espiral à direita
O dia do capricorniano favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade e segurança. O dia favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.

Aquário 4 de Paus

Ilustração do signo de Aquário, em fundo bege, contendo duas linhas onduladas paralelas
O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional ao aquariano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Clima de celebração e estabilidade marcarão o dia, conforme a carta “4 de Paus”. A quarta-feira favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Peixes A Temperança

Ilustração do signo de Peixes, em fundo bege, contendo dois arcos opostos conectados ao centro por uma linha reta horizontal, formando o símbolo de dois peixes em sentidos contrários
O dia do pisciano favorecerá ajustes e paciência (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “A Temperança” indica equilíbrio e harmonia nesta quarta-feira. O dia favorecerá ajustes e paciência. Por isso, evite extremos.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 29/04/2026 07:01
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