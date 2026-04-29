Almoço saudável: 5 receitas com verduras que vão te surpreender

Uma rotina alimentar mais consciente começa pelas escolhas feitas no dia a dia, e apostar em receitas com verduras é um passo importante nessa direção. Esses alimentos são fundamentais para o funcionamento do corpo, oferecendo leveza às refeições sem abrir mão de sabor e saciedade. Com criatividade e atenção ao preparo, é possível criar pratos que vão além do básico e realmente surpreendem.
A seguir, veja 5 receitas com verduras que vão te surpreender!
1. Bolinho de acelga
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de acelga picada
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1/3 de xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de cominho
- 1/2 colher de chá de páprica
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas verdes inteiras para servir
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Depois, adicione a acelga e cozinhe até murchar completamente e perder o excesso de água. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco.
Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a aveia, a farinha de trigo e o leite. Misture bem até formar uma massa úmida e modelável. Depois, tempere com salsinha, cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Misture novamente até ficar homogêneo. A textura deve permitir formar discos firmes; se estiver muito úmida, adicione um pouco mais de aveia.
Em seguida, modele pequenos bolinhos achatados com as mãos ou com auxílio de uma colher. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e disponha os bolinhos sem sobrepor. Deixe dourar sem mexer por cerca de 3 a 4 minutos, até formar uma crostinha bem marcada. Vire com cuidado e doure o outro lado pelo mesmo tempo. Disponha folhas verdes inteiras em um prato como base. Organize os bolinhos por cima. Sirva em seguida.
2. Sopa de músculo com salsão e legumes
Ingredientes
- 500 g de músculo bovino cortado em pedaços grandes
- 1 cenoura cortada em rodelas grossas
- 2 talos de salsão cortados em pedaços médios
- 1/2 cebola cortada em cubos grandes
- 2 dentes de alho levemente amassados
- 1,5 l de água
- 1 folha de louro
- 3 colheres de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione os pedaços de músculo. Sele bem a carne por todos os lados, sem mexer demais, até formar uma leve crosta dourada. Acrescente a cebola e o alho e refogue por cerca de 2 minutos. Em seguida, adicione a água, raspando levemente o fundo da panela para soltar os sabores da carne. Junte a folha de louro, tempere com uma pitada de sal e aumente o fogo até começar a ferver. Reduza para fogo baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 1 hora a 1 hora e 30 minutos, até que a carne esteja bem macia e o caldo, levemente encorpado.
Quando a carne estiver macia, adicione o molho de tomate, a cenoura e o salsão. Cozinhe por mais 15 a 20 minutos, até que os legumes estejam macios, porém ainda estruturados, sem desmanchar. Ajuste o sal e finalize com pimenta-do-reino. Desligue o fogo e acrescente o cheiro-verde. Sirva quente.
3. Charuto de repolho
Ingredientes
- 1 repolho
- 300 g de carne moída
- 1/2 xícara de chá de arroz cozido al dente
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1 folha de louro
- Água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Separe cuidadosamente as folhas do repolho, mantendo-as inteiras. Leve uma panela grande com água ao fogo médio e, quando ferver, mergulhe as folhas por cerca de 2 a 3 minutos até ficarem maleáveis. Retire e reserve. Depois, em uma tigela, misture a carne moída com o arroz, metade da cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Misture bem até formar um recheio homogêneo.
Pegue cada folha de repolho, coloque uma porção do recheio no centro e enrole formando um charuto, dobrando as laterais para dentro para fechar bem. Depois, aqueça uma panela larga com azeite em fogo médio e refogue o restante da cebola até ficar macia. Adicione o molho de tomate e a folha de louro, misture e deixe começar a ferver. Disponha os charutos lado a lado dentro da panela, com a dobra voltada para baixo, cobrindo parcialmente com o molho.
Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até o recheio ficar macio. Se necessário, adicione um pouco de água durante o cozimento para manter o molho. Finalize com salsinha e sirva quente.
4. Acelga com batata dourada
Ingredientes
- 3 batatas cortadas em cubos grandes
- 1 maço de acelga (talos e folhas separados e fatiados)
- 2 dentes de alho picados
- Água
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Leve uma panela com água ao fogo alto e, quando levantar fervura, adicione as batatas. Cozinhe por cerca de 8 a 10 minutos, até ficarem macias, porém ainda firmes, sem desmanchar. Escorra bem e reserve. Depois, em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio-alto. Adicione as batatas cozidas e deixe dourar sem mexer por alguns minutos. Mexa ocasionalmente até que estejam bem douradas por fora. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue o alho rapidamente. Acrescente primeiro os talos da acelga e cozinhe por cerca de 2 minutos, mexendo, até começarem a amolecer. Em seguida, adicione as folhas da acelga e cozinhe por mais 3 a 4 minutos, até murcharem completamente.
Retorne as batatas à frigideira, misture delicadamente com a acelga e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 1 a 2 minutos apenas para integrar os sabores, sem perder a textura dos ingredientes. Sirva imediatamente.
5. Filé de peixe com purê de brócolis
Ingredientes
- 2 filés de peixe branco
- 1 xícara de chá de brócolis cozido
- 1 batata cozida
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de tomilho
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino, salsinha e tomilho. Depois, coloque o azeite em uma frigideira e aqueça em fogo médio. Cozinhe o peixe até dourar bem a superfície e formar leve crosta. Em um recipiente, amasse a batata com o brócolis, mantendo a textura rústica. Adicione 1 colher de sopa de azeite, tempere com sal e misture bem. Sirva o peixe sobre o purê.