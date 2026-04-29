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Astrologia

Tarot de maio: veja as previsões para os 12 signos

Veja o que as cartas revelam sobre o mês para cada nativo do zodíaco

Maio trará encerramentos, oportunidades e aprendizados que poderão influenciar decisões, relações e caminhos pessoais (Imagem: Alfonso Soler | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Maio trará encerramentos, oportunidades e aprendizados que poderão influenciar decisões, relações e caminhos pessoais (Imagem: Alfonso Soler | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Maio chegará com energias intensas de renovação, encerramentos e novos começos. As cartas do tarot revelam movimentos importantes em áreas como amor, trabalho e autoconhecimento. Ao longo do mês, cada signo poderá vivenciar mudanças, oportunidades e aprendizados que influenciarão decisões, relações e caminhos pessoais. Entre alertas e possibilidades, o período pedirá mais clareza, equilíbrio e confiança para lidar com o que está por vir.

A seguir, confira o que as cartas do tarot revelam para o seu signo e aproveite o mês com mais consciência e estratégia!

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Áries Ás de Ouros

Ilustração do signo de Áries em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Para os arianos, maio será um período favorável para estruturar planos e aproveitar oportunidades de crescimento, principalmente no campo material (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Maio trará oportunidades concretas para crescer financeiramente ou iniciar algo promissor. Segundo a carta Ás de Ouros, um novo projeto poderá ganhar forma e estabilidade aos poucos. Será período de plantar com consciência e pensar no longo prazo. Confie no seu potencial de construção.

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Touro Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Touro em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Os taurinos viverão um mês marcado por movimentações no amor e maior abertura para conexões emocionais significativas (Imagem: Ataly | Shutterstock)

O amor ganhará destaque, com possibilidades de romance, reconciliação ou declarações inesperadas. A carta Cavaleiro de Copas mostra que você estará mais sensível e aberto(a) emocionalmente. Apenas evite idealizações excessivas. Siga o coração, mas mantenha os pés no chão.

Gêmeos 10 de Espadas

Ilustração do signo de Gêmeos em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Para os geminianos, o período indica encerramentos importantes e a necessidade de desapegar do que já perdeu espaço na vida (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim, mesmo que de forma desconfortável. De acordo com a carta 10 de Espadas, haverá encerramentos necessários para algo melhor surgir. Evite resistir ao que já não faz sentido. A cura virá com o desapego.

Câncer Rei de Ouros

Ilustração do signo de Câncer em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Em maio, os cancerianos encontrarão um cenário de mais estabilidade, segurança e decisões pautadas na maturidade (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Estabilidade e maturidade marcarão o seu mês, especialmente no campo financeiro e profissional. Conforme a carta Rei de Ouros, você tomará decisões mais seguras e estratégicas. Poderá contar com o apoio de alguém influente. Confie na sua capacidade de gestão.

Leão 9 de Espadas

Ilustração do signo de Leão em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Para os leoninos, o mês poderá despertar inquietações internas, exigindo mais atenção ao equilíbrio emocional (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Ansiedade e preocupações poderão surgir com mais intensidade. Segundo a carta 9 de Espadas, será importante evitar alimentar pensamentos negativos ou cenários pessimistas. Busque cuidar da sua saúde mental. Nem tudo será tão grave quanto parecer.

Virgem Ás de Copas

Ilustração do signo de Virgem em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Os virginianos entrarão em uma fase de renovação afetiva, abrindo espaço para sentimentos e vínculos mais profundos (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional começará, trazendo mais leveza, amor e conexão. A carta Ás de Copas indica que poderá surgir um novo relacionamento ou começar uma fase mais harmoniosa nos vínculos. Será tempo de abrir o coração. Permita-se sentir.

Libra Pajem de Paus

Ilustração do signo de Libra em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Para os librianos, maio trará movimento, entusiasmo e oportunidades inesperadas que poderão abrir novos caminhos (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o mês, com ideias criativas e vontade de explorar novos caminhos. De acordo com a carta Pajem de Paus, um convite ou uma oportunidade inesperada poderá surgir. Confie na sua curiosidade. Só evite agir por impulso.

Escorpião Rei de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Os escorpianos viverão um período de maior clareza e objetividade, favorecendo escolhas importantes e posicionamentos firmes (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Clareza mental e decisões firmes serão necessárias. Conforme a carta Rei de Espadas, você estará mais racional e direto(a), buscando a verdade acima de tudo. Evite rigidez excessiva nas relações. Utilize sua inteligência com equilíbrio emocional.

Sagitário Ás de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Para os sagitarianos, o mês será de revelações, compreensão e decisões que ajudarão a enxergar situações com mais verdade (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Maio trará ideias importantes e um novo olhar sobre situações antigas. Segundo a carta Ás de Espadas, verdades virão à tona e ajudarão a cortar ilusões. Será um ótimo momento para tomar decisões. Seja honesto consigo.

Capricórnio 9 de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Os capricornianos poderão viver um momento de reconhecimento, autonomia e satisfação pelos resultados conquistados (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Colheita, autonomia e satisfação pessoal definirão o seu mês. A carta 9 de Ouros indica que você poderá desfrutar dos resultados do seu esforço. Haverá sensação de independência e realização. Aproveite sem culpa tudo o que construiu.

Aquário 10 de Copas

Ilustração do signo de Aquário em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Para os aquarianos, maio favorecerá relações afetivas e familiares, fortalecendo laços e trazendo mais harmonia emocional (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Felicidade, harmonia e realização emocional estarão em destaque. De acordo com a carta 10 de Copas, as relações familiares e afetivas tenderão a se fortalecer. Um momento de plenitude poderá ser vivido. Valorize quem está ao seu lado.

Peixes Rainha de Paus

Ilustração do signo de Peixes em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
Os piscianos terão um mês de protagonismo, confiança e força criativa para se destacar e colocar planos em prática (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Você estará mais confiante, magnético(a) e cheio(a) de iniciativa. Conforme a carta Rainha de Paus, será um excelente momento para se posicionar e brilhar. Sua criatividade será um diferencial. Apenas cuide para não assumir tudo sozinho(a).

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 29/04/2026 16:13
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