Em maio de 2026, o Disney+ reúne estreias que atravessam diferentes estilos e perspectivas, com histórias que vão do suspense urbano às relações familiares em transformação. Entre continuidades aguardadas e novidades, filmes e séries exploram conflitos intensos, mudanças pessoais e dinâmicas cotidianas com abordagens distintas, criando uma programação diversa e envolvente.

A seguir, veja 5 filmes e séries que chegam ao Disney+ em maio de 2026!

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1. Impuros – 6ª temporada (01/05)

Em Impuros, Evandro enfrenta novas ameaças enquanto o jogo pelo poder se torna ainda mais perigoso (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Na nova temporada, Evandro do Dendê (Raphael Logam) enfrenta as consequências de um ataque que atinge sua família, levando-o a cruzar novos limites em busca de um acerto de contas. Em meio a esse cenário, decisões arriscadas passam a abalar as estruturas de poder que ele consolidou ao longo dos anos.

Do outro lado, Victor Morello (Rui Ricardo Diaz) reorganiza sua estratégia e amplia o alcance de suas operações ao unir forças com aliados inesperados, criando uma frente mais complexa no combate ao crime. Entre movimentos calculados e reviravoltas constantes, a história mergulha em disputas por território, lealdade e sobrevivência, enquanto uma nova ameaça surge para alterar o equilíbrio já instável.

2. Meu Querido Zelador – 4ª temporada (01/05)

Em Meu Querido Zelador, Eliseo alcança novos níveis de influência e entra em um confronto sem limites (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+)

Eliseo (Guillermo Francella) atinge um nível de influência inédito ao se aproximar das esferas mais altas do poder, expandindo seu alcance muito além do prédio onde construiu sua trajetória. No entanto, esse avanço o coloca no centro de uma conspiração articulada por antigos rivais, determinada a destruir tudo o que ele conquistou.

À medida que a disputa se intensifica, o protagonista se vê diante de um confronto sem limites, no qual precisa arriscar tudo para manter sua posição inclusive a própria segurança. Entre jogos de manipulação, ambição e vingança, a história leva o personagem ao seu ponto mais extremo, sugerindo um possível desfecho para sua jornada.

3. O Justiceiro: Uma Última Morte (12/05)

Em O Justiceiro: Uma Última Morte, Frank tenta recomeçar, mas é puxado de volta à violência (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O especial da Marvel marca o retorno de Frank Castle (Jon Bernthal) em uma fase em que ele tenta levar a vida por outro caminho, distante da violência que definiu seu passado. Essa tentativa, porém, é interrompida quando um novo problema o coloca novamente diante de uma realidade da qual nunca se desvinculou por completo.

Com o avanço dos acontecimentos, ele se vê envolvido em uma situação cada vez mais arriscada, sendo levado a agir diante de ameaças que exigem respostas imediatas. Ao mesmo tempo, passa a lidar com questões pessoais que desafiam sua própria visão sobre propósito e limites. Entre confrontos e decisões difíceis, a história acompanha esse novo capítulo do personagem, conduzindo-o a encarar, mais uma vez, o peso de suas escolhas.

4. Abbott Elementary – 5ª temporada (13/05)

Em Abbott Elementary, um novo ano escolar traz desafios e mudanças para professores e alunos (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+)

O início de um novo ciclo escolar traz transformações que mexem com a rotina dos professores, exigindo adaptação diante de imprevistos e novas demandas no ambiente educacional. Mesmo com recursos escassos, a equipe segue empenhada em garantir o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes.

Com mudanças no grupo e ajustes nas funções de cada um, as relações passam por novos momentos, revelando outras facetas dos personagens e fortalecendo conexões já existentes. Entre situações inusitadas, desafios diários e conquistas pequenas, mas significativas, a trama acompanha o compromisso desses profissionais em manter a escola funcionando, equilibrando leveza e emoção ao longo do caminho.

5. Isso Ainda Está de Pé? (13/15)

Em Isso Ainda Está de Pé?, um casal separado tenta reconstruir a vida enquanto redefine a relação (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Após anos juntos, Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern) decidem se separar de forma amigável, encerrando um relacionamento que se desgastou com o tempo. A partir daí, passam a lidar com uma nova rotina, dividindo a criação dos filhos e tentando preservar os laços construídos ao longo da vida em comum.

Enquanto se adapta à nova fase, ele entra em um período de questionamentos e passa a buscar novos caminhos ao se aproximar do stand-up em Nova York. Já ela revisita escolhas feitas no passado e reflete sobre os impactos pessoais de ter priorizado a família. Entre ajustes na convivência, redescobertas individuais e desafios do dia a dia, ambos encaram o processo de reconstrução e tentam entender como o vínculo entre eles pode se transformar.