InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

A quinta-feira será marcada por encerramentos e preparação para um novo ciclo (Imagem: Nakaya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quinta-feira será marcada por encerramentos e preparação para um novo ciclo (Imagem: Nakaya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira encerrará o mês com uma energia de emoções à flor da pele, novos começos e decisões importantes. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos necessários, enquanto outras apontam oportunidades, sentimentos renovados e movimento. Será um dia de fechamento, mas também de preparação para um novo ciclo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries 5 de Copas

Ícone de Áries com o símbolo de um carneiro em fundo cinza-claro
O ariano precisará mudar o foco para que as oportunidades apareçam (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo estará perdido ainda existirão oportunidades à sua frente.

Touro 8 de Paus

Ícone de Touro com o símbolo de um touro em fundo cinza-claro.
Movimento e novidades rápidas marcarão o dia do taurino (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Movimento e novidades rápidas marcarão o dia. Segundo a carta “8 de Paus”, isso poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Será importante aproveitar o fluxo.

Gêmeos Pajem de Copas

Ícone de Gêmeos com o símbolo de duas figuras humanas representando gêmeos em fundo cinza-claro.
Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao dia do geminiano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” indica que haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao seu dia.

Câncer Pajem de Paus

Ícone de Câncer com o símbolo de um caranguejo em fundo cinza-claro
Uma ideia ou uma oportunidade poderá aparecer ao canceriano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica que novidades e entusiasmo poderão surgir. Uma ideia ou uma oportunidade poderá aparecer, trazendo energia e motivação.

Leão 10 de Espadas

Ícone de Leão com o símbolo de um leão estilizado em fundo cinza-claro.
Algo chegará ao fim na vida do leonino, trazendo libertação e recomeço (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Um ciclo se encerrará. Segundo a carta “10 de Espadas”, algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Virgem Ás de Copas

Ícone de Virgem com o símbolo de uma figura feminina representando a virgem em fundo cinza-claro.
O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração do virginiano (Imagem: ollomy | Shutterstock

Um novo ciclo emocional se iniciará, conforme a carta “Ás de Copas”. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração.

Libra Pajem de Ouros

Ícone de Libra com o símbolo de uma balança em fundo cinza-claro.
Novas oportunidades surgirão no campo profissional ou financeiro do libriano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” indica que novas oportunidades surgirão, especialmente no campo profissional ou financeiro. Algo pequeno poderá crescer.

Escorpião Cavaleiro de Copas

Ícone de Escorpião com o símbolo de um escorpião em fundo cinza-claro.
O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais ao escorpiano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

O romantismo e a sensibilidade estarão em alta, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais.

Sagitário Rei de Paus

Ícone de Sagitário com o símbolo de um centauro com arco e flecha em fundo cinza-claro.
Confiança e liderança marcarão o dia do sagitariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Confiança e liderança marcarão o dia. A carta “Rei de Paus” indica favorecimento de atitude, coragem e protagonismo.

Capricórnio 4 de Copas

Ícone de Capricórnio com o símbolo de uma cabra com cauda de peixe em fundo cinza-claro.
O capricorniano precisará ter cuidado com o desinteresse ou a insatisfação (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Será preciso cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.

Aquário 8 de Copas

Ícone de Aquário com o símbolo de homem com jarro dágua em fundo cinza-claro.
O dia pedirá desapego e coragem ao aquariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Copas”, o dia pedirá desapego e coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido.

Peixes O Imperador

Ícone de Peixes com o símbolo de dois peixes em círculo em fundo cinza-claro.
O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes ao pisciano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A postura firme e a liderança estarão em alta, conforme a carta “O Imperador”. O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes.

  • Google Discover Icon
VP
VP

Viviane Pettersen

    -
    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 30/04/2026 07:07
    SIGA
    x