Schipperke: conheça as características do cachorro dessa raça 

O schipperke é uma raça originária da Bélgica com raízes que remontam ao século XVII. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o nome significa pequeno pastor, o que revela sua ligação com antigos cães pastores da região, especialmente o leuvenaar, considerado seu ancestral direto. Apesar da função inicial ligada ao pastoreio, ele ganhou destaque nas cidades, principalmente em Bruxelas, onde era utilizado por trabalhadores para proteger propriedades e controlar pragas, como ratos e camundongos.

Segundo a CBKC, a popularidade da raça cresceu rapidamente após sua apresentação em exposições no século XIX, tornando-se inclusive um cachorro admirado pela realeza belga. Essa combinação de cão de guarda eficiente, caçador de pequenos animais e companheiro fiel ajudou a consolidar o schipperke como uma raça versátil, que mantém até hoje suas características originais de alerta, agilidade e independência.

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Abaixo, confira as principais características do cachorro da raça schipperke!

1. Aparência física

O schipperke é um cão de pequeno porte, mas com estrutura sólida e bem equilibrada. Conforme a CBKC, apresenta corpo curto e largo, com proporções que formam um aspecto quase quadrado. Seu peso varia entre 3 e 9 kg, sendo comum encontrar exemplares entre 4 e 7 kg.

Ele tem um focinho relativamente curto e olhos pequenos, escuros e expressivos. As orelhas são eretas, triangulares e extremamente móveis, reforçando sua postura sempre alerta. Alguns cães nascem completamente sem a cauda, com uma rudimentar ou incompleta.

Outro ponto marcante é a pelagem: abundante, densa e sempre preta, com textura firme e presença de subpelo espesso, que oferece proteção contra variações climáticas. De acordo com a CBKC, essa pelagem forma uma juba ao redor do pescoço, além de franjas nas coxas e região posterior.

2. Temperamento e personalidade

O schipperke é reconhecido por seu comportamento ativo e vigilante. Segundo a CBKC, trata-se de um excelente cão de guarda, com atenção constante e grande sensibilidade a movimentos ao seu redor. Essa característica faz com que esteja sempre em estado de alerta, reagindo rapidamente a qualquer situação incomum.

Além disso, é um cão muito curioso e investigativo, com forte instinto de caça a pequenos animais, herança de sua função histórica no controle de roedores. Apesar de poder demonstrar certa desconfiança com estranhos, é dócil com crianças e bastante ligado à família.

Sua energia elevada e necessidade de estímulos fazem com que esteja quase sempre em movimento, explorando o ambiente. Por isso, precisa de brincadeiras e exercícios diários para não ficar impaciente.

O schipperke precisa de uma alimentação equilibrada e adequada ao seu porte (Imagem: M-Productions | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão ativo e com metabolismo acelerado, o schipperke precisa de uma alimentação equilibrada e adequada ao seu porte. É importante optar por rações de qualidade, respeitando as quantidades indicadas para evitar sobrepeso, já que o equilíbrio corporal é importante para manter sua agilidade.

A raça possui uma pelagem dupla com subpelo macio e denso e camada externa mais resistente o que exige cuidados regulares, como escovação frequente para evitar acúmulo de pelos mortos e manter a proteção natural da pele. Além disso, consultas veterinárias periódicas, vacinação e controle de parasitas são fundamentais para preservar a saúde geral do animal.

4. Educação e socialização

A educação do schipperke deve começar ainda filhote, especialmente por conta de seu comportamento independente e instinto protetor. A raça é naturalmente alerta e pode reagir com latidos diante de estímulos, reforçando a importância de um treinamento consistente.

A socialização, por sua vez, é essencial para que o cão aprenda a conviver de forma equilibrada com pessoas e outros animais, reduzindo possíveis comportamentos de desconfiança excessiva. Por ser inteligente e cheio de energia, responde bem a atividades que estimulem tanto o físico quanto o mental.