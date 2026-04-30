Carne assada: 5 receitas suculentas e práticas para o almoço e o jantar

Clássica e versátil, a carne assada segue como presença constante nas refeições do dia a dia, combinando praticidade e sabor em um único preparo. Fácil de adaptar a diferentes cortes e temperos, ela permite variar o cardápio sem exigir técnicas complexas. E o melhor: é uma opção tanto para o almoço quanto para o jantar.
A seguir, confira 5 receitas suculentas de carne assada para diversificar suas refeições!
1. Carne assada suculenta ao forno
Ingredientes
- 1 peça de carne (alcatra, contrafilé ou lagarto)
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- Ramos de tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica
- Cenouras em pedaços para acompanhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o açúcar, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe bem sobre toda a carne, massageando para pegar sabor. Deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Em uma panela grande ou frigideira, aqueça a manteiga e sele a carne em fogo alto, dourando todos os lados.
Coloque a carne em uma assadeira, adicione o caldo de carne e distribua as cenouras e o tomilho ao redor. Cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1 hora e 20 minutos. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e deixe dourar por mais 20 a 30 minutos, regando com o próprio molho da assadeira.
Para um interior rosado e suculento, retire quando ainda estiver levemente macia ao toque. Se preferir bem passada, deixe mais tempo no forno. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar.
2. Carne assada com cerveja
Ingredientes
- 1 kg de carne (fraldinha ou maminha)
- 473 ml de cerveja clara
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma assadeira e adicione a cebola. Regue com a cerveja e o azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 30 minutos. Sirva em seguida.
3. Carne assada ao molho roti
Ingredientes
Carne
- 1,5 kg de carne (maminha, fraldinha ou acém)
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída, ramos de tomilho e de alecrim a gosto
Molho
- 1 l de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 talo de salsão picado
- 1/2 xícara de chá de vinho tinto seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Carne
Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal e pimenta-do-reino. Tampe e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e a manteiga em fogo médio. Adicione a carne e sele todos os lados. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira. Acrescente os ramos de tomilho e de alecrim e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Reserve.
Molho
Na mesma panela que selou a carne, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola, a cenoura, o salsão e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Junte a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta. Aos poucos, acrescente o vinho tinto e misture até evaporar. Abaixe o fogo, coloque o caldo de carne e cozinhe até o molho reduzir. Desligue o fogo, coe e tempere com sal e pimenta-do-reino. Fatie a carne e regue com o molho. Sirva em seguida.
4. Lombo assado com abacaxi
Ingredientes
- 1 kg de lombo de porco
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e fatiada
- 4 fatias de abacaxi
- 1/2 xícara de chá de suco de abacaxi natural
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o lombo de porco com alho, sal e pimenta-do-reino. Regue com o suco de abacaxi e deixe marinar por 1 hora. Transfira para uma assadeira, adicione a cebola e regue com o azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 20 minutos. Retire o papel-alumínio, disponha as fatias de abacaxi sobre a carne, regue com o mel e volte ao forno até dourar e caramelizar levemente. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de arroz e decorado com folhas de hortelã.
5. Costela assada com mostarda e mel
Ingredientes
- 1 kg de costela bovina
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 3 colheres de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela com alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, misture a mostarda com o mel e espalhe sobre a carne, formando uma camada. Transfira para uma assadeira, adicione a cebola e regue com azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 40 minutos, regando a carne com o molho da assadeira até ficar dourada e caramelizada. Sirva em seguida.