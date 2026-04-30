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Lançamentos da HBO Max em maio de 2026: 5 filmes e séries imperdíveis

O mês reúne novas e aguardadas produções, que complementam o catálogo do streaming

O mês de maio promete agitar o catálogo da HBO Max com uma seleção variada de estreias (Imagem: jeckpress | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O mês de maio promete agitar o catálogo da HBO Max com uma seleção variada de estreias (Imagem: jeckpress | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Maio chega recheado de novidades para os assinantes da HBO Max. O mês reúne adaptações literárias aguardadas, retornos nostálgicos, live-actions de mangá, animações adultas e uma colaboração inédita entre a A24 e uma das artistas mais influentes da música contemporânea. Para ajudar na escolha, reunimos os cinco lançamentos mais esperados e quando cada um chega à plataforma. Confira!

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1. O Morro dos Ventos Uivantes 01/05

Homem e mulher vestindo trajes antigos posando em paisagem nebulosa
“O Morro dos Ventos Uivantes” traz um romance atormentado entre Catherine e Heathcliff no Yorkshire do século XVIII (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Publicado em 1847, o único romance da escritora britânica Emily Brontë ganhou uma nova adaptação cinematográfica pelas mãos da diretora Emerald Fennell. A história se passa entre o final do século XVIII e o início do XIX em Yorkshire, na Inglaterra, e acompanha as relações entre duas famílias os Earnshaw e os Linton centradas na intensa ligação entre Heathcliff e Catherine Earnshaw.

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Ele é um órfão adotado pelo pai dela e passa a viver com a família em Wuthering Heights, mas a diferença social os separa de maneiras que atravessam gerações. Margot Robbie interpreta Catherine e Jacob Elordi vive Heathcliff nessa versão que arrecadou US$ 241 milhões no mundo, com orçamento de produção de US$ 80 milhões.

2. Margarida: Que Sua Lenda Valha a Pena – 2ª temporada – 04/05

Jovem de cabelos cacheados sorrindo diante de um campo de margaridas com um castelo ao fundo
“Margarida: Que Sua Lenda Valha a Pena” retorna prometendo aprofundar os mistérios sobre a herança do trono e as manipulações da vilã Delfina (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Quem cresceu cantando “pobre dos ricos” vai entender a emoção desta estreia. Criada por Cris Morena, a novela traz a filha perdida de Flor e do Conde Máximo personagens do universo de Floricienta, a versão argentina de Floribella e conquistou o título de produção argentina mais vista da plataforma na América Latina em sua estreia. A primeira temporada, composta por 40 episódios de aproximadamente 40 minutos cada, apresentou Margarida, Merlín e a vilã Delfina.

Na segunda fase, a trama promete se aprofundar nos mistérios sobre a herança do trono e nas manipulações de Delfina, que agora enfrenta o desafio de manter suas mentiras diante da verdadeira herdeira. O retorno de Mora Bianchi como Margarida e Ramiro Spangenberg como Merlín é confirmado, assim como o de Isabel Macedo no papel da icônica vilã. A nova temporada terá mais de 30 músicas inéditas, mantendo a tradição de clipes e coreografias, marca registrada de Cris Morena.

3. Song of the Samurai 09/05

Dois samurais se enfrentando com katanas em uma ponte enevoada à noite
“Song of the Samurai” é a adaptação do mangá “Chiruran: Shinsengumi Requiem”, acompanhando a Shinsengumi como última linha de defesa do xogunato no Japão feudal (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Para os fãs de live-action e cultura japonesa, maio reserva uma das apostas mais aguardadas do mês. A HBO Max lança globalmente “Song of the Samurai”, série japonesa baseada no mangá “Chiruran: Shinsengumi Requiem”, de Umemura Shinya também conhecido por “Record of Ragnarok”.

A trama é ambientada no final do período Edo, em Kyoto, e acompanha a Shinsengumi, grupo de samurais que atuou como última linha de defesa do xogunato durante um dos momentos mais turbulentos da história do Japão.

O núcleo emocional da série gira em torno de Hijikata Toshizo, interpretado por Yamada Yuki, e suas relações com Kondo Isami e Okita Soji. O elenco conta ainda com Go Ayano e Nakajima Kento. O roteiro é assinado por Sakai Masaaki, com direção de Watanabe Kazutaka.

4. Rick and Morty – 9ª temporada – 25/05

Rick gritando com expressão desesperada enquanto Morty voa ao fundo
“Rick and Morty” chega à sua nona temporada mantendo o humor caótico e as aventuras interdimensionais (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Para os fãs de animação adulta, chega a nona temporada de “Rick and Morty”. Criada por Dan Harmon e com produção executiva de Harmon e do showrunner Scott Marder, a série promete novas aventuras interdimensionais do cientista Rick Sanchez e de seu neto Morty Smith, mantendo o humor caótico e as histórias cada vez mais absurdas que marcaram a animação ao longo dos anos. A produção garante que a temporada é feita por humanos de verdade, com características humanas reais, e promete diversão orgânica de primeira qualidade.

5. The Moment 29/05

Mulher de cabelos escuros segurando uma taça de vinho rosé e falando ao telefone em ambiente com iluminação azulada
“The Moment” acompanha uma artista em ascensão enfrentando as pressões psicológicas da indústria musical enquanto se prepara para sua primeira turnê em arenas (Imagem: Reprodução digital | A24)

Dirigido por Aidan Zamiri veterano de videoclipes em sua estreia em longas-metragens , o filme acompanha a vida interior de uma artista em ascensão enquanto ela enfrenta as pressões psicológicas da indústria musical e se prepara para sua primeira turnê em arenas. Charli xcx assina a ideia original e a produção ao lado de David Hinojosa, garantindo ao projeto a pegada sem concessões que define sua fase musical mais recente.

O roteiro, escrito por Zamiri em parceria com Bertie Brandes, promete um retrato sem filtros da mercantilização da personalidade em uma era em que a marca muitas vezes ofusca a própria arte. O elenco reúne Alexander Skarsgård, Kylie Jenner, Rachel Sennott, Rosanna Arquette e Jamie Demetriou um manifesto do encontro entre as it girls e a elite A-list de 2026.

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Gabriele Lisboa

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    Portal EdiCase
    Por Gabriele Lisboa
    postado em 30/04/2026 16:39
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