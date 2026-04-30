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Astrologia

Signos no trabalho: veja os pontos fortes de cada nativo

Traços astrológicos ajudam a entender atitudes e qualidades no ambiente profissional

Cada signo traz uma maneira única de lidar com trabalho, desde a organização até a busca por reconhecimento e crescimento (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Cada signo traz uma maneira única de lidar com trabalho, desde a organização até a busca por reconhecimento e crescimento (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Celebrado em 1º de maio, o Dia do Trabalho convida à reflexão sobre esforço e construção de carreira. A data coincide com o período do Sol em Touro, signo ligado à persistência e à busca por estabilidade. Nesse contexto, a astrologia propõe uma leitura simbólica sobre como diferentes perfis lidam com rotina, responsabilidades e ambições no trabalho. 

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Segundo Wladimir Barros, astrólogo da Astrolink, a astrologia surgiu como uma forma de observar os ciclos naturais. Os signos funcionavam como sinais do tempo, ligados às estações, ao clima e às atividades humanas. No caso de Touro, o simbolismo remete ao momento de preparar a terra após o início da primavera, quando a força de animais como bois e touros era essencial para o plantio, explica.

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Essa imagem representa trabalho constante, método e construção duradoura. Em um contexto atual de alta produtividade e pressão por resultados, Touro levanta uma reflexão: o esforço está criando algo sólido ou apenas consumindo energia? Assim, o Dia do Trabalho e a temporada taurina se encontram como metáfora de direção, consistência e o tipo de futuro que se deseja construir.

A seguir, o astrólogo explica como cada signo age no trabalho!

Áries

Ilustração do signo de áries em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O ariano se destaca pela iniciativa e pela coragem de abrir caminhos no trabalho (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os arianos costumam ter um perfil direto, dinâmico e movido por iniciativa. Tendem a se destacar em ambientes que exigem ação rápida, tomada de decisão e liderança. Gostam de começar projetos e abrir caminhos, especialmente em contextos competitivos.

Touro

Ilustração do signo de touro em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O taurino constrói resultados com consistência e foco no longo prazo (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os taurinos têm uma abordagem prática e estratégica do trabalho. Valorizam segurança, estabilidade e resultados consistentes. Preferem construir algo sólido ao longo do tempo, avaliando bem os recursos antes de agir.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O geminiano se movimenta com agilidade entre ideias e múltiplas tarefas (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os geminianos se destacam em ambientes com troca de ideias e variedade de tarefas. São versáteis, comunicativos e curiosos, com facilidade para lidar com múltiplas frentes e traduzir informações complexas de forma acessível.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O canceriano valoriza vínculos e ambientes que tragam segurança emocional (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os cancerianos trabalham melhor quando há vínculo emocional com o ambiente, a equipe ou o propósito. Valorizam relações de confiança e tendem a se destacar pelo cuidado, pela sensibilidade e pela capacidade de manter estruturas estáveis.

Leão

Ilustração do signo de leão em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O leonino busca reconhecimento e protagonismo nas suas entregas (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os leoninos buscam protagonismo e reconhecimento no trabalho. Têm facilidade para liderar, inspirar e dar visibilidade a projetos. Quando engajados, movimentam o ambiente com criatividade e confiança.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O virginiano transforma organização e detalhe em eficiência (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os virginianos se destacam pela organização, precisão e atenção aos detalhes. São excelentes em análise, melhoria de processos e controle de qualidade, contribuindo para tornar o trabalho mais eficiente.

Libra

Ilustração do signo de libra em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O libriano constrói pontes e equilibra relações no ambiente profissional (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os librianos têm habilidade para lidar com pessoas e construir acordos. São bons mediadores e se destacam em ambientes que exigem equilíbrio, senso estético e cooperação.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O escorpiano atua com profundidade e estratégia em cada desafio (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os escorpianos atuam com intensidade, foco e estratégia. Têm grande capacidade de concentração e se destacam em funções que exigem investigação, análise de riscos e condução de transformações profundas.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O sagitariano trabalha com visão de crescimento e tem facilidade para enxergar oportunidades (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os sagitarianos trabalham melhor com liberdade, propósito e visão de crescimento. São entusiasmados e têm facilidade para enxergar oportunidades, especialmente em áreas ligadas à comunicação, ao ensino e à expansão.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O capricorniano atua com organização e foco em resultados concretos (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os capricornianos se destacam em ambientes que exigem responsabilidade, disciplina e visão de longo prazo. Tendem a atuar com foco em resultados concretos, organização e construção de algo sólido, valorizando processos bem-estruturados e crescimento consistente ao longo do tempo.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O aquariano inova e propõe novas formas de pensar o trabalho (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os aquarianos trazem originalidade e inovação para o ambiente profissional. Gostam de pensar fora do padrão, antecipar tendências e propor soluções criativas para problemas antigos.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em preto em um fundo cinza com o nome do signo embaixo
O pisciano trabalha com sensibilidade e conexão com o propósito (Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock)

Os piscianos se destacam em ambientes colaborativos e inspiradores. São sensíveis, intuitivos e empáticos, com facilidade para criar conexões e atuar em trabalhos que envolvem cuidado, criatividade e propósito.

Por Manuella Tavares

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    Por Redação EdiCase
    postado em 30/04/2026 18:34
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