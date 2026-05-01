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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

A sexta-feira pedirá consciência e coragem aos nativos (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A sexta-feira pedirá consciência e coragem aos nativos (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

De acordo com as cartas do Tarô, a sexta-feira abrirá o mês com uma energia intensa de movimento, escolhas e oportunidades de transformação. O dia trará um convite claro: sair do automático e assumir as rédeas do próprio caminho.

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Enquanto algumas cartas indicam desafios internos e possíveis ilusões, outras revelam crescimento, viradas de destino e um forte poder de realização. O dia pedirá mais consciência para evitar padrões repetitivos e coragem para agir de forma diferente e mais alinhada com o que você realmente deseja.

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A seguir, confira as previsões do Tarot do dia para o seu signo e aproveite da melhor forma!

Áries O Diabo

Ilustração do signo de Áries, contendo forma de chifres curvos lembrando um carneiro, em círculo amarelo
O ariano precisará ter atenção com padrões repetitivos nesta sexta-feira (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, tenha atenção aos padrões repetitivos e apegos. A carta do Tarot “O Diabo” indica a necessidade de libertação de situações ou comportamentos que limitam sua vida.

Touro 7 de Copas

Ilustração do signo de Touro, contendo glifo preto com círculo e dois chifres no topo, em círculo amarelo
O dia pedirá clareza ao taurino para não se perder em ilusões ou expectativas (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta “7 de Copas”, o dia pedirá clareza para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.

Gêmeos Ás de Ouros

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo glifo preto com duas barras verticais unidas por traços horizontais, em círculo amarelo
O dia favorecerá o crescimento financeiro do geminiano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e o início de algo promissor.

Câncer Pajem de Espadas

Ilustração do signo de Câncer, contendo um 6 e um 9 opostos, em círculo amarelo
A curiosidade marcará o dia do canceriano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.

Leão 4 de Copas

Ilustração do signo de Leão, contendo glifo preto com traço curvo e pequeno círculo, em círculo amarelo
O leonino precisará ter cuidado com o desinteresse ou a insatisfação (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Cuidado com o desinteresse ou com a insatisfação. A carta “4 de copas” indica que você poderá ignorar oportunidades importantes.

Virgem 6 de Copas

Ilustração do signo de Virgem, contendo glifo preto em m com laço final fechado, em círculo amarelo
O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais ao virginiano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” indica nostalgia e reencontros. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.

Libra Rei de Ouros

Ilustração do signo de Libra, contendo glifo preto com arco sobre uma linha horizontal, em círculo amarelo
O dia favorecerá as decisões financeiras do libriano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Estabilidade e segurança marcarão seu dia, conforme a carta “Rei de Ouros”. A sexta-feira favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.

Escorpião 6 de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião, contendo um m com cauda final em seta, em círculo amarelo
O escorpiano poderá deixar uma fase difícil para trás e caminhar para algo mais leve (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.

Sagitário O Carro

Ilustração do signo de Sagitário, contendo glifo preto de flecha apontada para o alto à direita, em círculo amarel
O momento favorecerá decisões firmes e o avanço do sagitariano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica movimento e conquista para o dia. O momento favorecerá decisões firmes e o avanço em objetivos importantes.

Capricórnio A Roda da Fortuna

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo glifo preto curvo lembrando n com laçada final, em círculo amarelo
O dia poderá trazer reviravoltas importantes ao capricorniano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Mudanças e viradas de destino. Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, o dia poderá trazer reviravoltas importantes. Confie no fluxo.

Aquário Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Aquário, contendo duas linhas onduladas pretas paralelas, em círculo amarelo
O dia pedirá que o aquariano tenha cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ação rápida e decisões impulsivas neste início de mês. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas.

Peixes O Mago

Ilustração do signo de Peixes, contendo duas curvas pretas opostas ligadas por um traço horizontal, em círculo amarelo
O pisciano terá tudo o que precisa para iniciar algo importante (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Poder de realização. A carta “O Mago” indica que o signo de Peixes terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Confie na sua capacidade.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 01/05/2026 08:08
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