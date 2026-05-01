Dia da Literatura Brasileira: 8 obras obrigatórias da Fuvest 

Em 1º de maio é celebrado o Dia da Literatura Brasileira, uma data que reforça a importância de valorizar os autores nacionais e reconhecer a riqueza cultural presente nas obras produzidas no país. Mais do que uma homenagem, esse momento destaca o papel da leitura como uma ferramenta essencial na formação crítica dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento, da criatividade e da compreensão da sociedade.

Segundo Thiago Braga, autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH, o dia tem significado especialmente relevante quando olhamos para iniciativas como a da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), exame específico da Universidade de São Paulo (USP), que tem incorporado à sua lista de leituras obras obrigatórias de autoras historicamente negligenciadas.

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“São nomes que o grande público simplesmente desconhece, não por falta de qualidade literária, mas por um apagamento sistemático que atravessou séculos. Narcisa Amália, por exemplo, foi a primeira mulher a se profissionalizar como jornalista no Brasil, teve seu único livro de poesias elogiado pelo próprio Machado de Assis e, ainda assim, seu nome só apareceu em um estudo literário relevante quase cem anos depois da publicação de ‘Nebulosas'”, ressalta.

Reparação histórica com alcance pedagógico

Thiago Braga exemplifica também com a história da autora Julia Lopes de Almeida, que escreveu sobre cortiços antes de Aluísio Azevedo, sustentou a casa com a própria pena, circulou pelos principais salões literários do Rio de Janeiro e de Lisboa e foi praticamente varrida dos compêndios escolares.

“São vozes importantes que construíram parte da nossa identidade cultural sem nunca receber o devido reconhecimento. Quando a Fuvest coloca essas obras diante de centenas de milhares de jovens que se preparam para o vestibular, ela não está apenas testando repertório literário: está, na prática, devolvendo a essas autoras o lugar que sempre lhes pertenceu. É um gesto de reparação histórica com alcance pedagógico real”, explica.

Relevância da literatura brasileira na educação

Segundo Ana Flávia, professora de Língua Portuguesa do Colégio Liceu Pasteur Start Anglo Trilingual School, a própria existência do Dia da Literatura Brasileira já evidencia a relevância da literatura no contexto educacional.

“O movimento de elencar um dia do ano para homenagear algo é, por si só, uma ação que demonstra a relevância de um tema para a sociedade. No caso do Dia da Literatura Brasileira, não é diferente. Com o acesso a múltiplos referenciais, a escola tem a oportunidade de dar luz à produção nacional, apresentando autores e obras que dialogam diretamente com os estudantes”, afirma.

A presença da literatura brasileira nos vestibulares também não é por acaso. Para Ana Flávia, essas obras funcionam como uma lente para compreender a sociedade. “A literatura brasileira ocupa lugar de destaque nos vestibulares do país porque atua como um espelho da sociedade. A partir dessas leituras, um leque de possibilidades se abre: de discussões sobre problemáticas estruturais ao encantamento ficcional com elementos que conversam diretamente com o leitor. Aqui, o texto literário funciona como disparador de diálogos fundamentais na formação dos futuros universitários”, explica.

Obras obrigatórias da Fuvest trazem reflexões importantes para o vestibular (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Obras obrigatórias da Fuvest

Pensando nisso, os especialistas destacam 8 obras que integram a lista de leitura obrigatória da Fuvest, que aplica o vestibular da USP, e que podem contribuir para uma preparação mais estratégica e eficiente. Confira!

1. Caminho de Pedras (1937)

Escrito pela brasileira Rachel de Queiroz, a obra acompanha jovens militantes no Ceará da década de 30 e explora conflitos entre liberdade individual e ideais coletivos, a partir da trajetória de Noemi.

2. A Paixão segundo G.H. (1964)

Escrito pela brasileira Clarice Lispector, o livro é um romance introspectivo que mergulha na desconstrução da identidade e da linguagem, com forte caráter existencialista.

3. Balada de Amor ao Vento (1990)

Escrito pela brasileira Paulina Chiziane, a obra aborda a condição da mulher africana e os conflitos entre tradição e modernidade em sociedades patriarcais.

4. Canção para Ninar Menino Grande (2018)

Escrito pela brasileira Conceição Evaristo, a obra trabalha afetividades negras por meio do conceito de escrevivência escrever e viver , refletindo sobre identidade, história e pertencimento.

5. A Visão das Plantas (2019)

Escrito pela brasileira Djaimilia Pereira de Almeida, o livro propõe uma reflexão sobre culpa histórica e estética, questionando a convivência entre beleza e violência.

6. Opúsculo Humanitário (1853)

Escrito pela brasileira Nísia Floresta, a obra defende a educação feminina e critica a desigualdade de gênero, propondo maior valorização intelectual das mulheres na sociedade.

7. Nebulosas (1872)

Escrito pela brasileira Narcisa Amália, é um livro de poemas que expressa sentimentos íntimos, reflexões sociais e posicionamentos críticos, com forte marca do romantismo.

8. Memórias de Martha (1899)

Escrito pela brasileira Julia Lopes de Almeida, a obra narra a trajetória de uma jovem mulher e aborda temas como educação, autonomia feminina e os papéis sociais no fim do século XIX.

Por Patrícia Buzaid