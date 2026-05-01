5 rituais para atrair prosperidade em maio

Cada simpatia ajuda a fortalecer o caminho da abundância (Imagem: cat_theboss | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Maio chega com uma energia de construção, estabilidade e crescimento um momento ideal para fortalecer sua relação com o dinheiro, o trabalho e, principalmente, o seu valor pessoal. Mais do que atrair prosperidade material, este é um período poderoso para alinhar intenção, ação e energia.

Se você quer abrir caminhos financeiros e viver um mês mais abundante, confira rituais simples e eficazes para ativar essa vibração!

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1. Ritual da canela no primeiro dia do mês

Clássico e poderoso, esse ritual ajuda a abrir portas e atrair oportunidades.

Materiais

Canela em pó

Como fazer

No dia 1º de maio, sopre um pouco de canela em pó da porta de entrada da sua casa para dentro, mentalizando a prosperidade chegando. Enquanto sopra, diga: Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar. Deixe a canela agir por algumas horas antes de limpar.

2. Banho de ervas para abundância

Um banho energético ajuda a renovar sua vibração e limpar bloqueios financeiros.

Materiais

Manjericão

Louro

Alecrim

1 l de água

Como fazer

Em uma panela, coloque as ervas e a água. Leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e espere amornar. Após seu banho normal, jogue do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos, dinheiro fluindo e segurança material.

Usada em rituais de abundância, a vela verde representa crescimento e abertura de caminhos no campo financeiro (Imagem: NataKor | Shutterstock)

3. Ritual da vela verde

A vela verde está associada à prosperidade, ao crescimento e ao equilíbrio financeiro.

Materiais

1 vela verde

1 pedaço de papel

1 caneta

Como fazer

Acenda a vela verde em um local seguro, escreva em um papel seus desejos financeiros para o mês e coloque ao lado da vela. Visualize suas metas se concretizando e sinta como se já estivesse vivendo essa realidade.

4. Louro na carteira

O louro é símbolo antigo de riqueza e vitória.

Materiais

1 folha de louro

Como fazer

Coloque uma folha de louro dentro da sua carteira ou bolsa e deixe ali durante todo o mês. Sempre que olhar para ela, mentalize dinheiro entrando com facilidade e constância.

5. Organização e desapego

A prosperidade também precisa de espaço para chegar. Organize sua casa, especialmente a área financeira (gavetas, documentos, carteira), doe ou descarte o que não utiliza mais e resolva pendências financeiras possíveis. Esse movimento mostra ao universo que você está pronto para receber mais.