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Amor em maio: veja as tendências para a vida amorosa de cada signo

Será um mês de maior conexão, em que as relações tenderão a ganhar mais sensibilidade

As relações tenderão a ganhar mais sensibilidade em maio (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As relações tenderão a ganhar mais sensibilidade em maio (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mês de maio trará um clima emocional mais profundo, com espaço para conversas importantes, revelações e recomeços no amor. As relações tenderão a ganhar mais sensibilidade, mas também pedirão maturidade para lidar com verdades que virão à tona. Será um período de conexão, mas também de ajustes e quem souber ouvir o próprio coração sairá na frente.

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Áries

Ilustração do signo de áries em um fundo azul-escuro
O ariano poderá sentir o amor mais intenso e, ao mesmo tempo, mais delicado (Imagem: arammart | Shutterstock)

Você poderá sentir o amor mais intenso e, ao mesmo tempo, mais delicado. Será um mês para desacelerar e olhar com mais carinho para quem está ao seu lado. Conversas sinceras fortalecerão vínculos. Se estiver solteiro(a), alguém poderá tocar seu coração de forma inesperada.

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Touro

Ilustração do signo de touro em um fundo azul-escuro
O taurino estará mais aberto para se expressar, o que favorecerá tanto paqueras quanto relações já existentes (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor ganhará leveza e mais diálogo. Você estará mais aberto(a) para se expressar, o que favorecerá tanto paqueras quanto relações já existentes. Mas será importante ter atenção para não falar sem pensar o equilíbrio entre razão e emoção será essencial.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo azul-escuro
O poder de atração do geminiano estará em alta neste mês (Imagem: arammart | Shutterstock)

Seu poder de atração estará em alta, e você tenderá a chamar atenção com facilidade. Ainda assim, será importante saber o que realmente quer, para não se envolver em situações confusas. Clareza emocional será o seu maior trunfo.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer em um fundo azul-escuro
No amor, o canceriano tenderá a viver momentos mais intensos e verdadeiros (Imagem: arammart | Shutterstock)

Com o amor mais alinhado à sua essência, você tenderá a viver momentos mais intensos e verdadeiros. Será um período de magnetismo e conexão profunda. Apenas evite se entregar rápido demais vá com calma e observe.

Leão

Ilustração do signo de leão em um fundo azul-escuro
O leonino poderá sentir necessidade de se recolher para entender melhor os sentimentos (Imagem: arammart | Shutterstock)

Maio pedirá mais introspecção na vida amorosa. Você poderá sentir necessidade de se recolher para entender melhor seus sentimentos. Relações que não fizerem mais sentido poderão ser deixadas para trás. Será um processo de cura.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em um fundo azul-escuro
No amor, o virginiano estará mais aberto a novas experiências (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor poderá surgir de forma inesperada, especialmente por meio de amigos ou ambientes sociais. Você estará mais aberto(a) a novas experiências. Nos relacionamentos, será um bom momento para sair da rotina e renovar a conexão.

Libra

Ilustração do signo de libra em um fundo azul-escuro
O libriano poderá sentir vontade de construir algo mais sólido (Imagem: arammart | Shutterstock)

A vida amorosa ganhará mais seriedade. Você poderá sentir vontade de construir algo mais sólido ou, então, perceber que certas relações não terão futuro. Escolhas importantes poderão acontecer e exigirão firmeza emocional.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um fundo azul-escuro
O escorpiano poderá viver momentos decisivos no amor (Imagem: arammart | Shutterstock)

A intensidade tomará conta do seu coração. Emoções virão à tona com força, e você poderá viver momentos decisivos no amor. Será um mês de revelações tanto positivas quanto desafiadoras. Verdades libertarão.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um fundo azul-escuro
Para o sagitariano, o amor pedirá mais profundidade e entrega (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor pedirá mais profundidade e entrega. Você poderá se ver mais envolvido(a) do que gostaria, o que poderá assustar no início. No entanto, haverá potencial para conexões transformadoras. Permita-se sentir sem fugir.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo azul-escuro
Para o capricorniano, o diálogo será essencial para manter o equilíbrio (Imagem: arammart | Shutterstock)

Relacionamentos ganharão destaque e pedirão atenção. Poderá ser um mês de decisões importantes, seja para oficializar algo ou encerrar ciclos. O diálogo será essencial para manter o equilíbrio.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em um fundo azul-escuro
O aquariano poderá se sentir diferente, com novas necessidades e desejos (Imagem: arammart | Shutterstock)

Mudanças internas impactarão diretamente sua forma de amar. Você poderá se sentir diferente, com novas necessidades e desejos. Será um momento de transformação profunda e isso se refletirá em suas escolhas afetivas.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em um fundo azul-escuro
O pisciano estará mais comunicativo e aberto a novas conexões (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor ganhará mais romantismo e troca emocional. Você estará mais comunicativo(a) e aberto(a) a novas conexões. Será um ótimo momento para se declarar, se aproximar de alguém especial ou reacender a chama em um relacionamento.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 02/05/2026 14:06
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