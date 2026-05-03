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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Será um dia para agir com clareza e assumir o protagonismo da própria vida (Imagem: FotoHelin | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será um dia para agir com clareza e assumir o protagonismo da própria vida (Imagem: FotoHelin | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo trará uma energia de crescimento, consciência e novas possibilidades. Muitas cartas da corte indicam maturidade, posicionamento e autoconfiança, enquanto outras apontam recomeços, decisões importantes e expansão. Será um dia para agir com clareza e assumir o protagonismo da própria vida.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Pajem de Ouros

Ilustração do signo de áries em roxo em um fundo roxo-claro
Novas oportunidades poderão surgir ao ariano neste domingo (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” indica que novas oportunidades poderão surgir, principalmente no campo financeiro ou profissional. Algo pequeno poderá crescer muito se você investir com dedicação.

Touro Rainha de Ouros

Ilustração do signo de touro em roxo em um fundo roxo-claro
O dia favorecerá a segurança emocional e material do taurino (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e foco no autocuidado. O dia favorecerá segurança emocional e material. Será importante investir em si e no que traz conforto.

Gêmeos Rei de Paus

Ilustração do signo de gêmeos em roxo em um fundo roxo-claro
O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme ao geminiano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

Confiança e liderança estarão em destaque, conforme a carta “Rei de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme. Você poderá se destacar.

Câncer Rainha de Copas

Ilustração do signo de câncer em roxo em um fundo roxo-claro
O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado do canceriano consigo (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A sensibilidade e o acolhimento estarão presentes. Segundo a carta “Rainha de Copas”, o dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Leão A Estrela

Ilustração do signo de leão em roxo em um fundo roxo-claro
O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao leonino (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.

Virgem O Mago

Ilustração do signo de virgem em roxo em um fundo roxo-claro
O virginiano terá terá tudo o que precisará para iniciar algo importante (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

O poder de realização estará em evidência. Segundo a carta “O Mago”, você terá tudo o que precisará para iniciar algo importante. Será um bom dia para aproveitar essa energia.

Libra O Julgamento

Ilustração do signo de libra em roxo em um fundo roxo-claro
O dia do libriano favorecerá decisões importantes e mudanças de direção (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” indica que haverá despertar e tomada de consciência. O dia favorecerá decisões importantes e mudanças de direção.

Escorpião Os Enamorados

Ilustração do signo de escorpião em roxo em um fundo roxo-claro
O dia pedirá ao escorpiano escolhas alinhadas ao coração (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

Decisões no campo afetivo estarão em destaque, conforme a carta “Os Enamorados”. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com responsabilidade.

Sagitário 3 de Paus

Ilustração do signo de sagitário em roxo em um fundo roxo-claro
O dia do sagitariano favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

Expansão e novos horizontes marcarão o domingo. Segundo a carta “3 de Paus”, o dia favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos.

Capricórnio 4 de Espadas

Ilustração do signo de capricórnio em roxo em um fundo roxo-claro
O dia do capricorniano pedirá recuperação emocional e mental antes de agir (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

Será um dia de pausa e descanso, conforme a carta “4 de Espadas”. O domingo pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.

Aquário Pajem de Espadas

Ilustração do signo de aquário em roxo em um fundo roxo-claro
O aquariano precisará observar mais antes de agir (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A energia será de curiosidade e novas informações. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.

Peixes Rainha de Espadas

Ilustração do signo de peixes em roxo em um fundo roxo-claro
O dia favorecerá decisões firmes e o posicionamento direto do pisciano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica que haverá clareza e independência emocional. O dia favorecerá decisões firmes e posicionamento direto.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 03/05/2026 07:06
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