Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

As cartas do tarot revelam um período de intensidade, decisões importantes e crescimento pessoal para os signos. Haverá uma energia que favorecerá atitudes mais rápidas e diretas, ao mesmo tempo em que será necessário agir com equilíbrio, responsabilidade e consciência para evitar conflitos e desgastes desnecessários.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Cavaleiro de Espadas

O ariano deverá tomar cuidado com a agitação da semana (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

A semana será agitada, alerta a carta Cavaleiro de Espadas. Você vai querer resolver tudo rapidamente, falar o que pensa e agir sem muita paciência. Tome cuidado para não atropelar os outros ou se estressar à toa.

Touro 9 de Ouros

O taurino colherá resultados do que vem construindo (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Autossuficiência e prazer estarão presentes, revela a carta 9 de Ouros. Você colherá resultados do que vem construindo e poderá curtir mais a própria companhia. Será uma semana boa para se valorizar e aproveitar o que conquistou.

Gêmeos A Justiça

O geminiano deverá agir com consciência e verdade (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Decisões importantes precisarão ser tomadas, revela a carta A Justiça. Tudo pedirá equilíbrio e responsabilidade. O que você plantar agora voltará com força; por isso, aja com consciência e verdade.

Câncer Rei de Copas

Será um ótimo momento para o canceriano lidar com situações delicadas (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Controle emocional será importante nesta semana, alerta a carta Rei de Copas. Você sentirá tudo, mas saberá segurar a situação. Será um ótimo momento para lidar com situações delicadas com maturidade e empatia.

Leão 4 de Ouros

O leonino deverá se atentar ao apego e controle nesta semana (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Haverá apego e controle, alerta a carta 4 de Ouros. Poderá surgir medo de perder algo, seja dinheiro, pessoa ou situação. Tente segurar, mas sem se sufocar. Nem tudo precisará ser tão rígido.

Virgem 3 de Ouros

Será uma semana boa para o virginiano construir com outras pessoas (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Trabalho em equipe estará em evidência, revela a carta 3 de Ouros. As parcerias fluirão, haverá troca de ideias e crescimento conjunto. Será uma semana boa para construir com outras pessoas.

Libra O Julgamento

Algo despertará o libriano para uma nova fase (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Haverá um chamado da alma, indica a carta O Julgamento. Algo despertará você para uma nova fase. Poderá ser uma decisão importante ou um clique interno de mudança.

Escorpião Ás de Copas

Poderá surgir um sentimento, uma conexão ou até um amor para o escorpiano (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Novo começo emocional, revela a carta Ás de Copas. Poderá surgir um sentimento, uma conexão ou até um amor. Será uma semana de abertura do coração.

Sagitário 2 de Paus

O sagitariano começará a olhar para o futuro com mais estratégia (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Planejamento e visão serão importantes, mostra a carta 2 de Paus. Você começará a olhar para o futuro com mais estratégia. Será o momento de decidir para onde vai querer ir.

Capricórnio 5 de Ouros

O capricorniano deverá tomar cuidado com as inseguranças nesta semana (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Atenção com inseguranças, alerta a carta 5 de Ouros. Poderá surgir uma sensação de falta, mas não será o fim do mundo. Evite se isolar e peça ajuda se precisar.

Aquário 7 de Espadas

O aquariano deverá tomar cuidado com os enganos nesta semana (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Cuidado com enganos, alerta a carta 7 de Espadas. Poderá haver alguém escondendo algo ou até você mesmo(a) evitará encarar uma verdade. Fique atento(a)!

Peixes Rainha de Espadas

O pisciano entrará em uma energia mais racional nesta semana (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Clareza e limites serão importantes nesta semana, revela a carta Rainha de Espadas. Você entrará em uma energia mais racional, cortando ilusões e estabelecendo fronteiras necessárias.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.