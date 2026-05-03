4 banhos de proteção para fazer em maio

Os banhos com ervas são aliados poderosos para acalmar a mente, trazer proteção e abrir caminhos (Imagem: Cora Mueller | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Maio trará uma energia de limpeza emocional e fortalecimento espiritual. Será um período ideal para cuidar da sua vibração, afastar cargas negativas e reforçar a proteção energética. Os banhos são aliados poderosos nesse processo simples, acessíveis e cheios de intenção. Antes de tudo, lembre-se: o mais importante é a sua intenção. Faça o banho com calma, mentalizando proteção, equilíbrio e paz.

A seguir, confira banhos de proteção para fazer em maio!

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1. Banho de alecrim e manjericão (proteção e vitalidade)

Esse banho é perfeito para renovar as energias e afastar inveja e cansaço espiritual.

Materiais

1 l de água

1 punhado de alecrim

1 punhado de manjericão

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim e o manjericão. Deixe em infusão por alguns minutos, coe e espere amornar. Após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando uma luz protetora ao seu redor.

2. Banho de arruda (proteção contra energias negativas)

A arruda é conhecida por seu forte poder de limpeza espiritual.

Materiais

1 l de água

Algumas folhas de arruda

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione algumas folhas de arruda. Deixe descansar, coe e utilize após o banho normal. Ao jogar a água, imagine toda a energia negativa sendo dissolvida e indo embora.

O banho de camomila e lavanda ajuda a acalmar a mente e trazer equilíbrio emocional em momentos de tensão e sensibilidade (Imagem: spiegel_ka | Shutterstock)

3. Banho de camomila e lavanda (acalmar e proteger emocionalmente)

Ideal para momentos de ansiedade, tensão e sensibilidade emocional.

Materiais

Água

Camomila

Lavanda

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila e a lavanda. Deixe em infusão por alguns minutos. Após esfriar, despeje no corpo, do pescoço para baixo, mentalizando tranquilidade, acolhimento e proteção emocional.

4. Banho de folhas de louro (proteção e abertura de caminhos)

Além de proteger, esse banho ajuda a fortalecer sua energia pessoal.

Materiais

Água

Folhas de louro

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e desligue o fogo. Coe e espere amornar. Após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos, segurança e boas oportunidades chegando até você.