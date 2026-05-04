Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/05/2026

O movimento dos astros indica um dia de equilíbrio entre desejos pessoais, relações e vida financeira (Imagem: sunil sonu art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros trará à tona questões ligadas ao equilíbrio entre desejos pessoais, relações e vida financeira. Diante desse cenário, será importante agir com responsabilidade e calma, evitando gastos impulsivos e discussões desnecessárias. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar as possíveis limitações do dia em oportunidades de aprendizado e crescimento!

Áries

O ariano desejará expandir os horizontes e buscar novas experiências (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e buscar novas experiências. No entanto, poderá encontrar dificuldades para equilibrar esse desejo com a estabilidade financeira. Essa situação, inclusive, tenderá a levar a insatisfações ou divergências de valores nas relações. Apesar de se sentir contrariado(a), o melhor será evitar gastos impulsivos com viagens e estudos.

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Touro

O taurino precisará ter cuidado com acordos financeiros e investimentos compartilhados (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com acordos financeiros e investimentos compartilhados, pois ações impulsivas poderão gerar gastos desnecessários. Nesse cenário, o equilíbrio emocional o(a) ajudará a evitar que divergências de valores ou cobranças afetivas interfiram na gestão dos recursos materiais e na segurança das parcerias.

Gêmeos

O geminiano deverá redobrar o cuidado com os relacionamentos e as finanças (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você deverá redobrar o cuidado com os relacionamentos e as finanças. Isso porque algumas mudanças poderão gerar discussões e instabilidades. Além disso, será possível que o seu desejo por liberdade entre em conflito com as necessidades das outras pessoas. Agir com calma e flexibilidade ajudará a evitar rupturas ou gastos desnecessários.

Câncer

O canceriano sentirá a necessidade de buscar conforto e prazer na rotina (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de buscar conforto e prazer na rotina. Entretanto, poderá haver dificuldades para conciliar as responsabilidades com os desejos pessoais. Nesse cenário, inclusive, será possível que a instabilidade emocional o(a) leve a excessos na alimentação ou gastos desnecessários. Diante disso, procure agir com disciplina e evite buscar satisfação em distrações passageiras.

Leão

O leonino precisará equilibrar o desejo de brilhar com as necessidades das pessoas próximas (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado para não exagerar na busca por prazer ou diversão. Isso porque haverá tendência a agir por impulso, o que levará a conflitos nos relacionamentos. Será necessário equilibrar o seu desejo de brilhar com as necessidades das pessoas próximas, evitando gastos desnecessários ou expectativas irreais. Ademais, busque encarar os seus sentimentos de forma madura.

Virgem

O dia pedirá equilíbrio ao virginiano para que o desejo de conforto não leve a gastos impulsivos (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Será necessário ter mais atenção às expectativas emocionais e financeiras dentro do lar. De modo geral, o dia pedirá equilíbrio para que o desejo de conforto não leve a gastos impulsivos nem gere conflitos com as necessidades dos familiares. Para isso, procure organizar a rotina com praticidade e evitar cobranças exageradas, preservando a harmonia do ambiente doméstico.

Libra

O libriano deverá avaliar se suas palavras realmente refletem seus valores financeiros e afetivos (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você poderá ter dificuldades para expressar suas ideias, o que tenderá a afetar a harmonia da vida social. Ainda hoje, haverá possibilidade de mal-entendidos e de gastos impulsivos. Diante desse cenário, será importante avaliar se suas palavras realmente refletem seus valores financeiros e afetivos, bem como evitar exageros nas negociações.

Escorpião

O escorpiano tenderá a buscar conforto e segurança por meio de compras ou atividades prazerosas (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você tenderá a buscar conforto e segurança por meio de compras ou atividades prazerosas. Será essencial avaliar se essas escolhas realmente trazem satisfação a longo prazo ou se servem apenas para suprir carências emocionais passageiras. Além disso, procure encontrar o equilíbrio entre os seus desejos e a estabilidade material.

Sagitário

O sagitariano precisará buscar o equilíbrio para não gastar energia ou dinheiro de forma impulsiva (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado ao expressar os seus desejos, pois eles poderão entrar em conflito com as expectativas das pessoas ao redor. Será importante buscar o equilíbrio para não gastar energia ou dinheiro de forma impulsiva apenas para conseguir satisfação imediata ou aprovação externa. Também evite reações exageradas diante das insatisfações afetivas.

Capricórnio

O capricorniano precisará se isolar para processar sentimentos confusos (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, a instabilidade emocional poderá gerar insatisfações com os relacionamentos e a vida financeira. Diante disso, evite decisões impulsivas baseadas em carências passageiras. O ideal será se isolar para processar sentimentos confusos, especialmente aqueles relacionados a desejos que parecem distantes da realidade.

Aquário

O aquariano precisará equilibrar as expectativas pessoais com a realidade financeira (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado para não deixar que divergências de valores gerem desentendimentos com os amigos ou pessoas do seu círculo social. Também será importante equilibrar as expectativas pessoais com a realidade financeira, evitando gastos impulsivos na tentativa de agradar os outros ou se sentir aceito(a) em um grupo.

Peixes

O pisciano precisará redobrar a atenção com as responsabilidades e evitar ações impulsivas (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

As ambições profissionais tenderão a entrar em conflito com o desejo de lazer. Nesse cenário, as cobranças por resultados poderão limitar seus momentos de diversão, gerando certa insatisfação. Diante disso, será importante redobrar a atenção às responsabilidades e evitar ações impulsivas.