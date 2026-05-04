Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 04 a 10 de maio de 2026

Esta semana trará revelações importantes e ajustes de percepção. O baralho cigano mostra que verdades começarão a emergir, exigindo mais consciência nas escolhas. Segundo o mestre Ravi Vidya, enxergar com clareza evitará ilusões e fortalecerá decisões.
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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
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Áries
A carta “A Lua” indica instabilidade emocional e forte intuição. Será importante evitar agir com base em inseguranças ou suposições. No amor, a sensibilidade pedirá acolhimento e diálogo sincero. No trabalho, será essencial confiar na percepção, mas com cautela.
Touro
A carta “O Sol” indica clareza, vitalidade e reconhecimento. A semana favorecerá avanços seguros e decisões firmes. No amor, leveza e alegria fortalecerão vínculos. No trabalho, resultados positivos começarão a aparecer.
Gêmeos
A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento e notícias inesperadas. As situações ganharão velocidade e pedirão atenção. No amor, encontros ou reaproximações surgirão. No trabalho, oportunidades exigirão resposta rápida.
Câncer
A carta “A Árvore” fala de crescimento gradual e estabilidade emocional. Será importante evitar pressa e respeitar o próprio tempo interno. No amor, as relações se fortalecerão com maturidade. No trabalho, haverá evolução consistente.
Leão
A carta “A Carta” indica comunicação e respostas importantes. Algo aguardado poderá finalmente se esclarecer. No amor, conversas trarão definições. No trabalho, negociações e acordos ganharão força.
Virgem
A carta “A Foice” aponta cortes necessários e decisões firmes. Será importante evitar prolongar situações desgastadas. No amor, o posicionamento trará alívio. No trabalho, eliminar excessos será essencial.
Libra
A carta “O Jardim” indica expansão social e novas conexões. A semana favorecerá encontros e trocas. No amor, leveza e abertura fortalecerão vínculos. No trabalho, contatos poderão gerar oportunidades.
Escorpião
A carta “O Livro” mostra mistérios e aprendizados em andamento. Nem tudo será revelado nesta semana. No amor, será importante evitar conclusões precipitadas. No trabalho, observar antes de agir será essencial.
Sagitário
A carta “O Trevo” indica sorte e oportunidades rápidas. Pequenos acontecimentos poderão trazer grandes resultados. No amor, encontros leves favorecerão o momento. No trabalho, boas chances surgirão inesperadamente.
Capricórnio
A carta “A Torre” pede foco, responsabilidade e disciplina. A semana exigirá maturidade nas decisões. No amor, será importante evitar o distanciamento emocional. No trabalho, estrutura e planejamento serão essenciais.
Aquário
A carta “O Coração” destaca emoções verdadeiras e vínculos sinceros. A semana favorecerá aproximações afetivas. No amor, entrega e conexão se fortalecerão. No trabalho, relações harmoniosas ajudarão nos resultados.
Peixes
A carta “A Chave” indica soluções e desbloqueios importantes. Algo que estava travado começará a fluir. No amor, clareza emocional trará alívio. No trabalho, caminhos se abrirão.
Por Ravi Vidya
O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.