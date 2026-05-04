Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/05/2026

Será um dia que exigirá maturidade e responsabilidade dos nativos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira trará uma energia de equilíbrio, decisões e organização interna. Algumas cartas do tarot indicam avanços e conquistas, enquanto outras pedem cautela, encerramentos e necessidade de pausa. O dia exigirá maturidade para agir com clareza e responsabilidade.

A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries A Temperança

O ariano precisará agir com paciência e buscar equilíbrio nas situações (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta A Temperança indica a necessidade de equilíbrio e paciência. O dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajustes. Evite extremos e confie no tempo das coisas.

Touro 4 de Ouros

O taurino terá que desapegar do controle para não se limitar por medo (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Haverá apego e necessidade de controle. A carta 4 de Ouros pede atenção para não se prender a situações por medo de perder segurança.

Gêmeos Cavaleiro de Ouros

O geminiano deverá ser persistente e manter o foco no que está construindo (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Ouros indica persistência e foco. O progresso pode ser lento, mas será seguro. Continue firme no que você está construindo.

Câncer Rainha de Paus

O canceriano terá um dia favorável para atitude e criatividade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus mostra confiança e magnetismo. O dia será favorável para atitude, criatividade e protagonismo. Você poderá se destacar.

Leão Ás de Espadas

O leonino tomará decisões importantes com mais clareza e objetividade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas mostra clareza e verdade. O dia será favorável para decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões e veja a realidade como ela é.

Virgem O Carro

O virginiano avançará com determinação rumo às conquistas (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Haverá movimento e conquista nesta segunda-feira. A carta O Carro mostra avanços e decisões firmes. Siga com foco e determinação.

Libra A Justiça

O libriano precisará fazer escolhas com responsabilidade e equilíbrio (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Segundo a carta A Justiça, decisões importantes e equilíbrio marcarão a segunda-feira. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas.

Escorpião 3 de Copas

O escorpiano viverá momentos leves e poderá aproveitar boas companhias (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 3 de Copas indica clima de leveza e celebração. O dia será favorável para encontros, amizades e momentos felizes.

Sagitário Rei de Espadas

O sagitariano terá que se posicionar com firmeza e racionalidade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta Rei de Espadas pede clareza e posicionamento firme. O dia exigirá decisões racionais e comunicação direta.

Capricórnio 6 de Ouros

O capricorniano encontrará equilíbrio nas trocas e nas relações (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Equilíbrio nas trocas marcará o dia. A carta 6 de Ouros indica um momento favorável para a generosidade, apoio e relações mais justas.

Aquário 10 de Espadas

O aquariano encerrará um ciclo importante e se sentirá mais livre (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.

Peixes 4 de Espadas

O pisciano deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 4 de Espadas indica um momento de pausa e descanso mental. O dia pedirá recuperação emocional e mental antes de agir em novas situações na vida.