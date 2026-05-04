Netflix: veja 5 filmes e séries que entram no catálogo nesta semana

Para os apaixonados por filmes e séries, a semana promete boas opções de entretenimento na Netflix. Entre as novidades, estão títulos dramáticos e românticos para maratonar em poucos dias, além de produções comoventes e repletas de mistério. Para completar a programação, um documentário nostálgico sobre a seleção brasileira dá início ao clima da Copa do Mundo que está chegando.

A seguir, confira 5 filmes e séries que entram no catálogo da Netflix nesta semana!

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1. Casamento às Cegas: Polônia (06/05)

“Casamento às Cegas: Polônia” segue o formato do reality show em outros países e reúne solteiros e solteiras em busca de um parceiro para casar (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

As cabines do amor estão de volta, desta vez na versão polonesa. Seguindo o formato do reality show em outros países, “Casamento às Cegas: Polônia” reúne solteiros e solteiras em busca de um parceiro para casar sem nunca terem se visto antes. A partir daí, a pergunta que acompanha toda a temporada é: o amor às cegas dá casamento? Só assistindo para descobrir.

2. Personas (07/05)

“Personas” é inspirada em uma história real e acompanha um grupo de funcionários do controle alfandegário infiltrados em quadrilhas de traficantes da Grã-Bretanha (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirada em uma história real e escrita por Neil Forsyth, “Personas” é uma série ambientada no Reino Unido, na década de 1990. A trama acompanha um grupo de funcionários do controle alfandegário que atua infiltrado em quadrilhas de traficantes da Grã-Bretanha. O objetivo? Combater o tráfico de drogas nas fronteiras britânicas.

O problema é que eles não são espiões treinados. Na verdade, são homens e mulheres comuns submetidos a um treinamento básico e incumbidos de construir novas identidades no submundo do crime, descreve a sinopse oficial. A trama promete muito suspense e ação do começo ao fim.

3. Tetra: Acreditar de Novo (07/05)

“Tetra: Acreditar de Novo” reúne entrevistas e imagens inéditas gravadas pelos jogadores da seleção brasileira em 1994 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Explorando os bastidores da conquista da Copa do Mundo de 1994, “Tetra: Acreditar de Novo” é um documentário original da Netflix narrado por jogadores da seleção brasileira, como Romário, Bebeto, Dunga, Zinho e Gilmar Rinaldi, além de seus rivais.

A produção reúne entrevistas e imagens inéditas gravadas pelos próprios atletas ao longo do campeonato, revelando as alegrias e os desafios de viver aquele momento histórico, além da pressão para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial após a Era Pelé.

4. Cálculo Mortal (08/05)

“Cálculo Mortal” acompanha dois detetives enquanto tentam desvendar uma série de assassinatos cercada por mistérios (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Estrelado por Sandra Bullock e Ben Chaplin, “Cálculo Mortal” é um filme lançado originalmente em 2002 e acompanha a história dos estudantes Justin Pendleton (Michael Pitt) e Richard Haywood (Ryan Gosling), que decidem cometer assassinatos acreditando serem capazes de enganar a polícia.

O que eles não esperavam é que os detetives Cassie Mayweather e Sam Kennedy fossem encarregados de desvendar o caso. Durante as investigações, conforme a sinopse oficial, a dupla descobre detalhes sobre o passado dos estudantes que podem explicar o motivo de terem cometido tais assassinatos. A produção é marcada por suspense psicológico e mistério, que prende o público do começo ao fim.

5. Criaturas Extraordinariamente Brilhantes (08/05)

“Criaturas Extraordinariamente Brilhantes” acompanha a história de uma viúva que desenvolve uma amizade com um polvo e um jovem em busca do pai (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseado no best-seller homônimo de Shelby Van Pelt, “Criaturas Extraordinariamente Brilhantes” acompanha a história de Tova (Sally Field), uma viúva que trabalha como zeladora em um aquário e desenvolve uma amizade com o polvo Marcellus, que vive em um dos tanques do local, e o jovem Cameron (Lewis Pullman), que acaba de chegar à cidade em busca do pai. Juntos, eles desvendam um mistério que transforma suas jornadas e devolve o encanto pela vida.