Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/05/2026

A terça-feira trará uma energia de emoções intensas, recomeços e aprendizados importantes. Algumas cartas do tarot indicam felicidade, oportunidades e crescimento, enquanto outras apontam encerramentos e a necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia pedirá equilíbrio emocional e clareza nas atitudes.
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A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!
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Áries Cavaleiro de Copas
Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta Cavaleiro de Copas. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Será importante evitar idealizações.
Touro 10 de Espadas
Ocorrerá o encerramento de um ciclo, conforme a carta 10 de Espadas. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Gêmeos Rainha de Espadas
Haverá clareza e posicionamento firme, segundo a carta Rainha de Espadas. O dia favorecerá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz mais sentido.
Câncer 9 de Copas
Haverá realização emocional, segundo a carta 9 de Copas. Um desejo poderá se concretizar ou trará satisfação e alegria.
Leão Pajem de Espadas
Haverá curiosidade e novas informações chegarão, revela a carta Pajem de Espadas. Algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.
Virgem Pajem de Paus
Haverá novidades e entusiasmo, indica a carta Pajem de Paus. Uma ideia ou uma oportunidade poderá trazer energia nova para o seu dia.
Libra 10 de Copas
Haverá harmonia e felicidade emocional em sua terça-feira, revela a carta 10 de Copas. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.
Escorpião Ás de Ouros
Surgirá uma nova oportunidade no campo material, segundo a carta Ás de Ouros. O dia favorecerá o crescimento financeiro ou o início de algo promissor.
Sagitário A Imperatriz
O dia trará crescimento, autoestima e abundância, revela a carta A Imperatriz. Haverá favorecimento na conexão com o seu poder pessoal.
Capricórnio 3 de Espadas
Haverá sensibilidade emocional, indica a carta 3 de Espadas. O dia poderá trazer mágoas ou decepções à tona. Será importante permitir-se sentir, mas sem se prender.
Aquário A Estrela
Haverá esperança e renovação, segundo a carta A Estrela. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.
Peixes 10 de Paus
Será necessário ter cuidado com a sobrecarga, alerta a carta 10 de Paus. Você pode estar acumulando responsabilidades em excesso. Será importante avaliar o que realmente precisa carregar.