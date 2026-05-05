Stabyhoun: conheça as características do cachorro dessa raça

O stabyhoun é uma raça pouco comum fora da Europa, mas com uma história rica e bastante ligada ao trabalho no campo. Originário da região florestal de Friesland, na Holanda, esse cachorro foi desenvolvido para ser versátil, atuando tanto na caça quanto no controle de pragas e até em tarefas do dia a dia de fazendas. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o nome dele tem origem na expressão sta mij bij, que pode ser traduzida como fique ao meu lado, refletindo a parceria próxima entre o cão e o tutor.

De acordo com a CBKC, ao longo do início do século XX, o stabyhoun chegou a ser cruzado com outras raças, o que quase levou à perda de suas características originais. Foi somente a partir de iniciativas organizadas na década de 1930 que a raça passou por um processo de recuperação e padronização, sendo oficialmente reconhecida alguns anos depois. Hoje, ainda é considerada rara, mas admirada por sua funcionalidade e temperamento equilibrado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Abaixo, conheça as principais características do cachorro da raça stabyhoun!

1. Aparência física

O stabyhoun é um cão de porte médio, com estrutura corporal forte e bem equilibrada. Conforme a CBKC, o corpo dele é ligeiramente mais longo do que a altura na cernelha, o que contribui para sua movimentação eficiente e resistência física. A aparência geral não é nem pesada nem leve demais, demonstrando harmonia entre força e agilidade. Os machos pesam entre 22 e 27 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores, pesando entre 18 e 23 kg.

A pelagem é um dos pontos de destaque da raça. Segundo a CBKC, o pelo é de comprimento médio, reto e com subpelo resistente, ideal para suportar diferentes condições climáticas. Há maior concentração de pelos nas regiões do peito, pescoço, membros e cauda, criando uma aparência mais volumosa nessas áreas.

As cores mais comuns são combinações de preto e branco ou marrom e branco, podendo apresentar padrões malhados ou ruão. Os olhos são de tamanho médio e coloração marrom, enquanto as orelhas são moderadamente longas e caídas, com pelos característicos que ajudam a identificar a raça.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do stabyhoun é marcado por equilíbrio entre independência e afeto. De acordo com a CBKC, trata-se de um cão que gosta de estar próximo do tutor, mas que também pode demonstrar certa autonomia no dia a dia. Essa característica está ligada ao seu histórico como cão de trabalho, que precisava tomar decisões durante atividades no campo.

Ainda conforme a CBKC, é um cachorro tranquilo dentro de casa e bastante vigilante, o que o torna um bom observador do ambiente. Com pessoas desconhecidas, tende a ser reservado inicialmente, comportamento considerado típico da raça, mas não deve apresentar medo excessivo ou agressividade.

Outro ponto importante é sua determinação. O stabyhoun pode ser persistente ao realizar tarefas, o que, em alguns casos, pode ser interpretado como teimosia. Por isso, entender esse traço ajuda a lidar melhor com o comportamento do animal.

O stabyhoun precisa de rotina ativa, alimentação equilibrada e cuidados regulares com saúde e pelagem (Imagem: Max Jongkoen | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por sua origem como cão de trabalho, o stabyhoun possui boa resistência física e necessita de uma rotina que inclua alimentação balanceada e atividades regulares. A raça apresenta uma estrutura corporal funcional, o que reforça a importância de manter o peso adequado e a musculatura bem desenvolvida.

A alimentação deve ser ajustada conforme idade, porte e nível de atividade, sempre com orientação de um médico-veterinário. Além disso, exercícios físicos são fundamentais para evitar o acúmulo de energia, já que se trata de um cão naturalmente ativo.

A pelagem também exige atenção. Escovações frequentes ajudam a remover pelos mortos e manter o aspecto saudável, além de evitar nós, principalmente nas regiões com maior densidade de pelo.

4. Educação e socialização

A educação do stabyhoun exige consistência e paciência por parte do tutor. Conforme a CBKC, a raça pode apresentar comportamento independente e tendência a seguir seus próprios instintos, tornando o treinamento um processo que deve ser firme, porém equilibrado.

O uso de reforço positivo é indicado para estimular o aprendizado, já que o stabyhoun responde bem a interações baseadas em recompensa. A socialização desde cedo também é importante para que o cachorro se acostume a diferentes pessoas, ambientes e situações.