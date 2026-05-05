Cultura comercial forte impulsiona crescimento e diferencia empresas no Brasil

Cultura comercial estimula a empresa a focar o cliente e o crescimento do negócio (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Empresas que crescem de forma consistente costumam ter algo em comum: vendas deixam de ser responsabilidade de um único setor e passam a fazer parte da cultura do negócio. Quando áreas como marketing, atendimento, financeiro e operação trabalham alinhadas, a tendência é aumentar a eficiência, melhorar resultados e reduzir desperdícios.

Em 2025, levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mostrou que empresas com planejamento estruturado têm mais chances de superar os primeiros anos de atividade. Já o estudo da McKinsey & Company aponta que organizações com estratégia comercial bem definida podem elevar a eficiência de vendas em até 20%.

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Para Gustavo Braz, CEO do Grupo PMD, ecossistema empresarial com atuação em desenvolvimento comercial, expansão de negócios e distribuição de soluções para o mercado brasileiro, muitas empresas ainda tratam vendas de forma limitada. “As empresas que conseguem escalar não dependem apenas de bons vendedores. Elas criam processos claros, indicadores e uma mentalidade voltada para geração de receita em todos os níveis”, afirma.

Cultura comercial na prática

Ter cultura comercial significa fazer a empresa inteira pensar no cliente e no crescimento do negócio. Não se resume a vender mais, mas a vender melhor, com método e constância. Na prática, isso acontece quando:

Marketing gera oportunidades qualificadas para vendas;

Atendimento melhora experiência e retenção;

Financeiro acompanha margem e rentabilidade;

Liderança cobra metas e indicadores;

cobra metas e indicadores; Equipes entendem seu papel no resultado final;

Segundo Gustavo Braz, quando esse alinhamento acontece, o crescimento fica menos dependente de campanhas pontuais ou sazonalidades. “Quando existe cultura comercial, a empresa entende melhor o cliente, melhora a conversão e ganha previsibilidade. Isso permite crescer com mais controle”, diz.

Por onde o empresário pode começar

Muitos empresários acreditam que precisam vender mais, quando o problema está na forma como vendem. Antes de buscar novos clientes, o ideal é organizar a operação comercial. Os primeiros passos costumam ser:

Mapear o funil de vendas, da prospecção ao fechamento;

Definir metas realistas e indicadores semanais;

Padronizar atendimento e follow-up;

e follow-up; Treinar equipe comercial e lideranças;

Medir taxa de conversão e custo de aquisição.

“Sem processo, não existe escala. Crescer no improviso costuma gerar retrabalho, perda de margem e instabilidade”, afirma o executivo.

Estruturar a área comercial é essencial para obter bons resultados (Imagem: insta_photos | Shutterstock)



Erros comuns que travam o crescimento

Mesmo empresas com boa demanda podem perder resultado quando não estruturam a área comercial. Entre os erros mais frequentes, estão:

Depender de poucos vendedores;

Não acompanhar números;

Usar ferramentas sem método;

Falta de treinamento;

Liderança distante da operação comercial.

“Cultura comercial não é ferramenta. É comportamento organizacional. Se a liderança não sustenta o processo, o modelo não se mantém”, explica Gustavo Braz.

O que muda no resultado

Quando a empresa amadurece comercialmente, tende a vender com mais previsibilidade, melhorar margens e reduzir oscilações no caixa. Também ganha capacidade de adaptação em momentos de mercado mais desafiadores. “Empresas que estruturam sua cultura comercial deixam de depender de picos de venda e passam a crescer com consistência. Isso muda completamente o jogo”, conclui o CEO do Grupo PMD.

Por Carolina Lara